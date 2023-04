Hari Ketiga Lebaran, Arus Balik Menuju Jakarta di Jalan Layang MBZ Masih Lancar

Bisnis.com, KARAWANG - Hari ketiga Lebaran 2023, arus lalu lintas Karawang menuju Jakarta terpantau masih lancar dari kepadatan volume kendaraan bermotor roda empat.

Berdasarkan pantauan Tim Jelajah Lebaran pada pukul 14.25 WIB di jalan MBZ sekitar KM 20, pada saat ini masih lancar dilewati pemudik baik menuju arah Jakarta, maupun sebaliknya menuju Cikampek.

Kendati demikian, pemerintah telah memperkirakan puncak arus balik pemudik pada masa libur Idulfitri 2023 terjadi pada 24-25 April 2023. Artinya, sangat mungkin kepadatan menuju arah Jakarta ini akan mulai mengular pada sore menuju malam hari.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada 30 April-1 Mei akan menjadi gelombang kedua arus balik. Dalam hal ini, pihak kepolisian, sebut Listyo, mempersiapkan skenario one way hingga contra flow di Gerbang Tol Kalikangkung hingga Tol Cikampek-Jakarta.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan puncak arus balik pada tahun ini merupakan yang tertinggi sejak 2019. Melihat kondisi tersebut, Sigit menyebut perlu dilakukan rekayasa lalu lintas, baik di tol maupun di jalur arteri.

"Arus mudik pada tahun ini 2023 adalah arus mudik dengan puncak mudik tertinggi sepanjang 2019 sampai 2022 kemarin, sehingga untuk arus baliknya ini juga menjadi arus balik tertinggi sepanjang tahun itu," ujarnya belum lama ini.

Tak hanya one way dan contra flow, pihak kepolisian juga mempersiapkan sistem ganjil-genap saat arus balik, tetapi sistem ganjil-genap diberlakukan jika sudah terjadi kemacetan yang cukup parah di jalan tol.

Terbaru, berdasarkan akun Instagram resmi @ntmc_polri, Senin (24/4/2023), One way akan diberlakukan mulai dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang - Semarang hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Titik one way akan berakhir di KM 70.

"Pembersihan jalur one way akan dimulai pukul 12.00 WIB, Senin (24/4/2023). Untuk pembukaan rekayasa one wayakan dimulai sejak pukul 14.00 WIB sampai selesai atau situasional," tulis akun @ntmcpolri, dikutip Senin (24/4/2023).

