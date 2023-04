605.000 Tiket Kereta Api dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Telah Terjual

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaporkan sebanyak 605.000 tiket untuk keberangkatan masa angkutan Lebaran dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen telah terjual, menurut data per Sabtu (22/4/2023).

Kahumas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa menyampaikan, dari jumlah tersebut, mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada tanggal favorit yaitu tanggal 14-23 April 2023.

“Berdasarkan data tiket terjual pada tanggal-tanggal tersebut tingkat okupansi volume penumpang sudah mencapai 90 hingga 100 persen,” kata Eva dalam keterangan resmi, Sabtu (22/4/2023).

Lebih lanjut dijelaskan Eva, volume penumpang berangkat tertinggi tercatat pada tanggal 18, 19, 20 dan 21 April 2023 dimana tingkat okupansi atau keterisian tempat duduk mencapai 100 persen.

Sejumlah kota tujuan yang menjadi pilihan favorit para penumpang diantaranya Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo dan Bandung.

PT KAI kembali mengingatkan para penumpang agar memerhatikan aturan barang bawaan yakni volume maksimal adalah 20 kg atau volume 100 dm3 dengan dimensi maksimal 70 cm x 48 cm x 30 cm.

Bagasi yang melebihi berat dan/atau ukuran sebagaimana dimaksud, sampai dengan setinggi-tingginya 40 kg atau dengan volume 200 dm3 (dengan dimensi maksimal 70 cm x 48 cm x 60 cm), diperbolehkan dibawa dengan dikenakan bea kelebihan bagasi atau membeli tempat duduk ekstra. Biaya tambahan atas bagasi yaitu untuk kelas eksekutif sebesar Rp10.000,00 per kg, kelas bisnis Rp6.000,00 per kg, dan kelas ekonomi Rp2.000,00 per kg.

Penumpang kereta api juga dilarang membawa barang-barang tertentu di dalam bagasi kereta api, diantaranya barang-barang yang mudah terbakar, senjata api/ senjata tajam, narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya, benda/barang yang berbau menyengat, serta hewan peliharaan.

Selain itu, masyarakat yang akan bepergian menggunakan jasa layanan kereta api juga diminta untuk datang lebih awal ke stasiun pemberangkatan minimal 1 jam sebelum keberangkatan KA nya.

