Arus ke Bandara Soekarno-Hatta Padat, Ini Imbauan Polri

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Lalu Lintas Kota Bandara Soekarno Hatta melaporkan terjadi perlambatan pergerakan kendaraan di area keberangkatan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat mudik 2023.

Hal ini lantaran adanya peningkatan jumlah volume kendaraan dari jalur utama Bandara Soekarno Hatta menuju area keberangkatan Terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta baik domestik dan internasional, pada Kamis (20/4/2023) pagi.

"Kami mengimbau setelah menurunkan penumpang, silakan untuk pindahkan kendaraan ke area parkir. Jangan di drop zone, sebagai tempat untuk parkir,” tulis Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, Andi melalui unggahan akun media sosial Twitter resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro.

Melalui video tersebut, Sat Lantas Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta mengingatkan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, terkhusus yang berangkat dari Terminal 3 untuk menggunkan angkutan umum, seperti kereta maupun bus.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyarankan penumpang untuk datang lebih awal. Pasalnya, diprediksi akan terjadi lonjakan jumlah volume kendaraan hingga 72.000 per Kamis (20/4/2023).

Sementara itu, estimasi kecepatan lalu lintas dari Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan 20 km per jam hingga 40 km per jam. Sebaliknya, dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Jakarta terpantau arus lalu lintas masih ramai lancar dengan pekiraan 50 sampai 60 km per jam.

Berdasarkan prediksi dari pihak Bandara Soekarno-Hatta, puncak arus lalu lintas di Bandara Soekarno-Hatta akan terjadi pada satu hari menjelang Idulfitri, dengan jumlah penumpang mencapai 172.000 orang dengan 1.200 penerbangan.

Selama periode Lebaran ini, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pihak Bandara Soekarno-Hatta memprediksi terjadinya peningkatan jumlah penumpang sebesar 20 persen dan lalu lintas sebesar 10-15 persen.

