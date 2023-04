Begini Kondisi Tol Solo-Yogyakarta Jelang Dibuka untuk Mudik

Bisnis.com, SOLO - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memastikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Seksi 1.1 Solo-Klaten akan beroperasi fungsional pada 15 April 2023 untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran 2023.

Adapun, jalan tol sepanjang 6 km itu akan difungsionalkan pada 15-24 April 2023 dari arah Kartasura menuju Sawit untuk arus mudik. Sementara, untuk arus balik pada 25 April - 1 Mei 2023 dari arah Sawit menuju Kartasura.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Kamis (13/4/2023) pekerjaan pengerasan jalan di ruas tol Solo-Klaten itu hampir rampung mencakup 3,5 km rigid pavement dan 2,5 km lean concreat.

Namun, dari sisi perlengkapan jalan mulai dari rambu lalu lintas, PJU (penerangan jalan umum) hingga tempat istirahat untuk pengendara belum tampak satu pun terlihat sepanjang 6 km itu. Oleh karena itu, tol ini akan berfungsi pada jam 06.00-17.00 WIB.

Di samping itu, median barrier atau pembatas jalan yang memisahkan antara dua arah berbeda belum terpasang. Pasalnya, tol fungsional solo-klaten ini hanya akan digunakan one way untuk arus mudik ke arah Yogya-Solo, sedangkan saat arus balik one way berlaku ke arah Jakarta.

Kendati demikian, jalan yang telah dibeton itu dapat dipastikan aman untuk digunakan dan hanya untuk dilintasi kendaraan golongan I. Meskipun, wilayah yang masih dalam tahap konstruksi itu membuat jalan terkesan gersang dan berdebu higga membuat jarak pandang cukup terbatas.

Kondisi terkini Jalan Tol Solo-Yogyakarta Seksi 1.1 yang akan dibuka fungsional jelang mudik lebaran 2023, Kamis (13/4/2023). BISNIS/Afiffah Rahmah Nurdifa.

Direktur Pengembangan Bisnis Jasa Marga, Mohamad Agus Setiawan, mengatakan untuk menjaga keamanan perjalanan para pengendara, pihaknya memastikan sejumlah rambu-rambu lalu lintas akan terpasang pada saat tol mulai dibuka fungsional.

"Saat ini masih dalam tahap proyek dengan melengkapi rambu-rambu petunjuk di luar jalur fungsional mudik kemudian di sepanjang jalur fungsional itu pembatas lajur fungsional nya sudah disiapkan," kata Agus saat kunjungan ke Tol Solo-Klaten, Kamis, 13/4/2023).

Di sisi lain, Jasa Marga akan mempersiapkan posko lebaran beserta petugas yang berjaga untuk kelancaran penggunaan jalan tol fungsional tersebut. Terdapat 3 Posko Pengamanan Jalur Lebaran di Exit Tol Colomadu (Sta. 0+600), Pintu Keluar Sawit (Sta. 6+100), dan traffic light Bangak.

Lebih lanjut, pihaknya memperkirakan traffic kendaraan yang akan melintas tol fungsional Solo-Yogyakarta Seksi 1.1 dari Gerbang Tol (Colomadu) yakni sebanyak 800 hinga 1.000 kendaraan untuk arus mudik dan balik lebaran 2023.

