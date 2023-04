Ninja Xpress Tambah Fitur Layanan Hadapi Lonjakan Kiriman

Bisnis.com, JAKARTA — Ninja Xpress meningkatkan standar pelayanan terutama selama periode Ramadan lewat fitur terbaru GPS ON untuk mendukung pengiriman paket yang akurat.

Chief Marketing Officer (CMO) Ninja Xpress Andi Djoewarsa mengatakan bahwa sepanjang Ramadan dan Idulfitri merupakan periode krusial bagi para pelaku e-commerce di Indonesia.

Hal tersebut dikarenakan adanya momentum Ramadan memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan Gross Merchandise Value atau GMV.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh perusahaan teknologi periklanan global, The Trade Desk, sembilan dari sepuluh orang Indonesia berniat melakukan pembelian selama Ramadan tahun ini.

“Hal tersebut dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan pengeluaran masyarakat yang cukup tinggi di bulan Ramadan setiap tahunnya jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Hal lainnya adalah kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang sengaja menyisihkan tabungannya untuk dibelanjakan selama Ramadan,” ujarnya, Kamis (11/4/2023).

Selaras dengan hal tersebut, survei Meta dan YouGov juga menunjukkan bahwa pada Ramadan 2022, sebanyak 62 persen konsumen berbelanja lebih banyak selama periode Ramadan, di mana angka tersebut meningkat sekitar 48 persen dari tahun 2021.

Empat dari lima responden survei juga percaya bahwa perencanaan finansial untuk Ramadan dan Idulfitri tahun ini lebih penting dari sebelumnya.

Menghadapi tren naiknya pertumbuhan permintaan akan belanja barang saat Ramadan, tersedianya layanan jasa pengiriman logistik yang aman dan tepat waktu sampai tujuan merupakan salah satu poin yang melengkapi.

“Melihat tren tersebut, Ninja Xpress menghadirkan fitur baru di aplikasi Ninja Driver bernama GPS ON untuk mendukung peningkatan standar keamanan pengiriman paket oleh rider Ninja Xpress,” katanya.

Melihat potensi e-commerce yang terus tumbuh, dia melihat bisnis layanan logistik juga mengalami perkembangan. Oleh karena itu, perusahaan kurir menghadirkan inovasi agar dapat membantu mendorong pertumbuhan e-commerce/UKM/shipper.

“Dengan adanya fitur GPS ON dan juga program Rider Tilang. Kami berharap dengan begitu, kami dapat memberikan layanan pengiriman yang menjangkau 100 persen wilayah Indonesia dengan aman dan tepat waktu,” ujarnya.

Fitur GPS ON dihadirkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan Ninja Xpress. Fitur GPS ON merupakan tampilan pop up yang meminta kurir untuk mengaktifkan GPS guna mengetahui status pengiriman paket dan menghindari paket sampai di alamat yang tidak tepat.

Penggunaan GPS ON diharapkan meningkatkan keakuratan data pengiriman paket oleh rider Ninja Xpress. Sedangkan Rider Tilang merupakan peraturan yang diterapkan oleh Ninja Xpress guna menjaga dan meningkatkan keamanan dalam proses pengiriman melalui beberapa tahapan keamanan yang harus dipatuhi oleh rider.

Melalui inovasi tersebut, Ninja Xpress berharap dapat menjaga dan memastikan agar paket khususnya di bulan Ramadan yang diterima konsumen dapat tepat waktu dan aktual.

Selama libur Lebaran Ninja Xpress juga melakukan penyesuaian jadwal operasional. Adapun jadwal pengambilan paket atau pick up sebelum lebaran akan dilaksanakan maksimal sampai 21 April 2023 pukul 17.30 WIB dan untuk pengiriman paket (delivery) dilaksanakan maksimal sampai tanggal 21 April 2023 pukul 22.00 WIB.

Operasional pengambilan dan pengiriman paket oleh Ninja Xpress akan dibuka kembali pada tanggal 24 April 2023. Sementara, untuk customer service Ninja Xpress tetap beroperasi setiap hari, termasuk saat perayaan Hari Raya Idulfitri dengan jam operasional pukul 08.00-23.00 WIB melalui e-mail, telepon, live chat, hingga media sosial.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :