Viral Calo Halangi Pelamar Kerja di Cikarang, Ini Kronologinya

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi calo yang melarang sejumlah kandidat karyawan untuk wawancara lowongan kerja di salah satu perusahaan di Cikarang, Jawa Barat menjadi viral di media sosial.

Dalam tangkapan layar yang dimuat di akun Twitter @workfess, salah satu pelamar kerja membagikan pengalaman tak mengenakan tersebut. Diketahui, pelamar ini mendaftarkan diri ke salah satu PT yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, melalui website resminya.

Selang beberapa waktu, pelamar tersebut mendapat panggilan wawancara, dan bersama dengan sejumlah kandidat lainnya, mereka langsung menyambangi perusahaan tersebut.

Sayangnya, mereka ditahan oleh calo daerah setempat tepat di depan perusahaan tersebut dan difitnah menggunakan calo.

“Dia bilang ke aku gini, ‘kalian nggak boleh masuk, kalian lewat calo siapa, suruh telpon calonya’. Padahal aku sama teman-teman aku itu dapat panggilan lewat web resmi yang kemarin di share sama orang-orang, kenapa malah difitnah pakai calo,” tulis pelamar tersebut, dikutip Senin (10/4/2023).

Lebih lanjut dijelaskan, para calo tersebut tak terima lantaran ‘bawaannya’ tak ada yang dipanggil oleh pihak perusahaan. Postingan tersebut langsung mendapatkan beragam komentar dari warganet.

Beberapa di antaranya menyayangkan kejadian tersebut menimpa para pelamar kerja.

“Calo akamsi/ormas di cikarang emang meresahkan sih. So sorry for what happened ya. Semoga segera bener deh sistemnya(keamanan). Imbas nya ke perusahaan juga sih ga dapet sdm yg memadai,” tulis akun @dims***.

Beberapa diantaranya juga memberikan saran kepada HRD agar memanfaatkan teknologi yang ada seperti Zoom untuk melakukan wawancara kerja. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir kejadian serupa.

“Kalo HRD liat tweet saya saran aja misal pengen ngundang karena zaman udah canggih lebih baik pake zoom meet, bikin soal di website, dan ketika udah keterima bisa dicoba ketemuan di tempat non area kerja misal restaurant untuk kasih baju kerja dan ini yang dilakuin perusahaan sya,” saran akun @Saka***.

Hingga berita ini dimuat, postingan ini sudah dilihat 2 juta kali dan mendapatkan 9.796 suka.

