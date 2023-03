Wow! Elon Musk Bikin Kota Mandiri di Texas, Ini Sederet Fasilitasnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Elon Musk tak henti-henti menjadi sorotan publik, kali ini dia disoroti usai rencananya untuk membangun kota mandiri di pinggiran Austin, Texas, Amerika Serikat (AS) yang akan dinamai Snailbrook.



Menurut laporan The Wall Street Journal, nama kota tersebut merujuk pada perusahaan pengeboran miliknya yaitu The Boring Company. Pemilik perusahaan Tesla, SpaceX, dan Twitter itu membangun Snailbrook sebagai visinya menciptakan 'Texas Utopia' untuk para karyawannya.



Lokasi kota tersebut berada di sepanjang Sungai Colorado di mana para karyawannya dapat tinggal dan bekerja. Dalam laporan yang sama disebutkan, Musk telah membeli setidaknya 3.500 hektare di dekat Austin dalam waktu 3 tahun terakhir.



Namun, menurut agen real estat setempat menyebutkan Musk telah memiliki total 6.000 hektare di kawasan tersebut. Dikutip Endgaget, Musk akan membangun 110 rumah, karyawannya ditawari harga sewa rumah dikisaran US$800 - US$2.000 atau Rp12,3 juta-Rp30,7 juta per bulan.



Rumah tersebut memiliki beragam tipe dengan ukuran 1-2 kamar tidur dan dilengkapi area olahraga di luar ruangan seperti kolam renang. Jika karyawan mengundurkan diri atau dipecat, maka ada waktu 30 hari untuk meninggalkan kota tersebut.



Di samping itu, ada sejumlah tantangan dalam pembangunan Kota Snailbrook. Pasalnya, kota tersebut akan menggantikan Kota Bastrop County dan akan berdampak pada orang-orang yang telah tinggal di kota tersebut.



Dikutip dari Futurism, Selasa (14/3/2023) Musk dan kolaboratornya sedang mencoba untuk menyembunyikan proyek raksasa itu untuk saat ini.



"Mereka ingin itu dirahasiakan, mereka ingin melakukan sesuatu sebelum ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi dan mereka bekerja secepat mungkin," kata Chap Ambrose, seorang insinyur komputer yang dilaporkan tinggal di area tersebut.



Direktur Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi Bastrop, Adena Lewis, mengatakan rencana Musk untuk membangun kota mandiri memungkinkan dirinya untuk membuat beberapa peraturannya sendiri dan menghindari efek perlambatan birokrasi.



"Saya pikir itu adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang-orang pada tingkat langsung, dan tidak memiliki banyak birokrasi," ujarnya.



Dia mengatakan ada manfaat dari proyek tersebut yakni menyediakan perumahan dengan harga lebih rendah dari pasar bagi karyawan. Snailbrook, meski belum menjadi kota terpadu, kabarnya sudah memiliki beberapa rumah modular, ditambah kolam renang umum, pusat kebugaran, dan area olahraga luar ruangan.



Musk memindahkan sebagian besar operasi bisnisnya dari California ke Texas beberapa tahun lalu karena peraturan yang lebih ringan di negara bagian tersebut.

Texas diketahui memiliki undang-undang yang lebih longgar tentang tenaga kerja, lingkungan, dan zonasi, selain tidak ada pajak penghasilan perusahaan.

