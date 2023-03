Top 5 News Bisnisindonesia.id: Kebakaran TBBM Plumpang Hingga Lika-Liku JPFA

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Kebakaran hebat yang terjadi di kawasan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang milik PT Pertamina (Persero) atau Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) sekitar pukul 20.30 WIB menambah catatan kelam perusahaan migas pelat merah itu.

Banyaknya korban jiwa serta sangat luar biasanya dampak yang ditimbulkan akibat ledakan disusul kebakaran di TBBM Plumpang, menunjukkan betapa masih lemahnya aspek keamanan pada sejumlah fasilitas minyak dan TBBM milik Pertamina.

Ulasan tentang terus berulangnya insiden kebakaran yang terjadi di sejumlah fasilitas minyak dan TBBM milik Pertamina, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Sabtu (4/3/2023):

Sinyal Positif Pasar Modal

Keputusan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengakhiri periode relaksasi pasar modal dalam menanggulangi risiko pandemi menjadi sinyal positif bahwa pasar modal sudah akan kembali normal. Namun, langkah ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Kendati kondisi pandemi telah mereda, gejolak ekonomi global dan domestik masih membayangi dinamika di pasar modal Indonesia.

Kebijakan relaksasi bagi penyelenggaraan pasar modal selama periode pandemi terangkum dalam Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Beleid yang semestinya berakhir pada 31 Maret 2021 tersebut telah diperpanjang melalui perubahan yang tertuang dalam POJK Nomor 4/POJK.04/2022 menjadi hingga 31 Maret 2023.

Dalam surat pemberitahuan kepada pelaku industri pasar modal Jumat (3/3/2023), OJK menyampaikan bahwa regulasi tersebut tidak akan diperpanjang lagi. Seiring dengan itu, seluruh pengaturan dan kebijakan di pasar modal akan kembali seperti yang berlaku sebelum pandemi.

Kebakaran Terminal BBM Plumpang dan Catatan Kelam HSSE Pertamina

Tentu kita masih ingat insiden kebakaran yang pernah terjadi di Kilang Balongan, Jawa Barat pada Senin (29/3/2021) dini hari. Terbakarnya tangki penyimpanan BBM di Kilang Balongan menyebabkan 890 orang dari 252 kartu keluarga yang berasal dari empat desa mengungsi. Sebanyak 305 orang di antaranya adalah anak-anak berumur di bawah 18 tahun dan 54 orang warga berusia lanjut.

Sementara itu, untuk insiden ledakan dan kebakaran di TBBM Plumpang, hingga Sabtu (4/3/2023) dini hari pukul 00.30 WIB tercatat sudah 17 orang meninggal, dengan dua di antaranya adalah anak-anak. Selain itu, jumlah korban luka bakar tercatat mencapai 50 orang, termasuk satu di antaranya anak-anak.

Terus berulangnya insiden kebakaran yang terjadi di sejumlah fasilitas minyak dan TBBM milik Pertamina semestinya menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan migas pelat merah itu, mengingat dampaknya baik secara fisik maupun materi, sangat besar terhadap masyarakat yang berada di sekitar objek vital negara itu.

Terlebih, kekhawatiran akan dampaknya jika terjadi insiden kebakaran TBBM Plumpang seperti halnya di Kilang Balongan, sebenarnya pernah diungkapkan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Taji Tol Trans Sumatera Dongrak Ekonomi di Pulau Suwarnadwipa

Lima pedagang asongan bergiliran keluar dari satu unit bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sejurus kemudian pintu bus ditutup. Sore itu, tidak kurang dari 32 orang penumpang akan meninggalkan Pulau Jawa, menuju sejumlah daerah di Pulau Sumatra.

Bus milik Perusahaan Otobus (PO) Putra Pelangi itu untuk pertama kalinya akan menjajal aspal di Sumatra. Maklum, unit ini baru saja keluar dari pabrik Karoseri Laksana di Semarang, Jawa Tengah. Kendaraan baru rupanya menarik minat puluhan penumpang yang akan menyeberang pulau.

Semenjak tol hadir, waktu tempuh dari Jakarta menuju Kota Madani hanya berjarak 1 hari perjalanan, jauh lebih ringkas dibandingkan dengan sebelum jalur bebas hambatan ini hadir.

Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) bikinan BUMN infrastruktur dan pengelola jalan tol, PT Hutama Karya (Persero) ini mempersingkat perjalanan ke sejumlah provinsi di Sumatra.

Durasi tempuh dari Bakauheni ke Sumatra Utara misalnya, kini hanya berjarak dua hari dua malam. Berbeda dengan saat sebelum adanya infrastruktur tersebut. Angkutan penumpang dari Sumut ke Bakauheni maupun sebaliknya baru tiba ke titik tujuan setelah menempuh perjalanan selama tiga atau paling lambat empat hari.

Paling drastis adalah durasi tempuh Bakauheni—Palembang maupun sebaliknya. Kalangan sopir angkutan umum hafal betul untuk mencapai kota tersebut, setidaknya membutuhkan waktu tidak kurang dari 14 jam sebelum adanya tol.

Istana Negara Pindah, Perhotelan Kaltim Berbenah

Rencana pemindahan Istana Negara ke Ibu Kota Nusantara mulai mengungkit sejumlah potensi sejumlah sektor ekonomi. Salah satunya adalah perhotelan dan restoran.

DPR dan Pemerintah Indonesia telah mengesahkan RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang (UU) pada 18 Januari 2022. Istana negara akan pindah di letak ibu kota baru Indonesia pada 2024.

Sejak 29 Agustus 2022, seperti dilansir dari situs Kementerian PUPR, pemerintah telah mulai melakukan pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN. Selanjutnya, Kementerian PUPR mulai melakukan pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada November 2022.

Sahmal Ruhip, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan, mengatakan proyek pembangunan IKN terbukti menggerakkan ekonomi, khususnya bagi masyarakat sekitar Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pada periode Nataru 2023, okupansi hotel berbintang berada di atas 50 persen, bahkan ada hotel di Balikpapan yang terisi penuh untuk seluruh kamar. Sedangkan, hotel nonbintang juga menunjukkan peningkatan okupansi, tetapi tidak signifikan.

Adapun, hotel melati atau hotel berbintang satu di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) okupansinya meningkat signifikan. Menurutnya, kamar hotel-hotel melati di Sepaku, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dekat dengan pembangunan IKN, telah habis.

Lika-Liku Emiten Unggas Japfa (JPFA) Pertahankan Performa

Performa perusahaan unggas masih dihantui sejumlah tantangan, termasuk PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA). Lama berjibaku dengan harga tinggi komoditas bahan baku, harga ayam potong yang masih lesu menjadi tantangan terbaru yang dihadapi.

Merujuk laporan Japfa dalam presentasi kinerja 2022, harga day old chicken (DOC) dan ayam broiler selama kurun Maret—Desember 2022 berada di bawah Januari—Februari 2022. Catatan harga rata-rata DOC itu sempat mendekati Rp5.000 per ekor, sementara harga ayam broiler stabil di bawah Rp20.000 per kilogram selama Agustus—Desember 2022.

Meskipun penjualan tahun lalu menembus Rp48,97 triliun yang merefleksikan kenaikan 9,12 persen year on year (YoY), tetapi terdapat kontraksi pada margin laba usaha. Peternakan komersial yang menjadi kontributor pendapatan terbesar membukukan pertumbuhan 7,72 persen menjadi Rp18,96 triliun. Namun, margin laba usaha segmen ini bertengger di -3,3 persen atau turun daripada 2021 -1,7 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :