Daftar Harga BBM 8 Februari 2023 di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR

Bisnis.com, JAKARTA- Harga BBM di sejumlah SPBU kembali mengalami penyesuaian harga. Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menaikkan 2 jenis produknya, kini giliran BP-AKR yang melakukan penyesuaian per 6 Februari 2023.

"Harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," demikian keterangan dalam pengumuman BP.

Berdasarkan laman resmi BP-AKR, produk BBM bernilai oktan 90 dengan merek BP 90 turun dari Rp13.860 menjadi Rp13.400 per liter untuk wilayah Jabodetabek. Adapun, jenis BBM ini setara dengan Pertalite di SPBU Pertamina yang dibanderol harga Rp10.000 per liter.

BP-AKR juga menurunkan harga produknya yang bernilai oktan 92 atau BP 92 dengan harga Rp13.500 per liter, sebelumnya Rp13.950 per liter untuk wilayah Jabodetabek. Sedangkan, untuk wilayah Jawa Timur, tersedia produk BP 95 yang banderol dengan harga Rp14.490 per liter.

Di sisi lain, produk BP Ultimate tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan harga. Jenis BBM yang hanya tersdia di SPBU si wilayah Jabodetabek ini masih dibanderol Rp14.620 per liter. Begitupun dengan BP Diesel yang tetap dengan harga Rp16.260 per liter.

Adapun, penyesuaian harga tersebut terjadi hanya berjarak 5 hari usai BP-AKR menaikkan harga BBM-nya. Pada 1 Februari 2023 lalu, harga BP 90 sempat naik menjadi Rp13.860 per liter dari sebelumnya Rp12.940 per liter, sementara harga BP 92 juga sempat naik menjadi Rp13.950 per liter dari sebelumnya Rp13.030 per liter.

Berikut daftar harga BBM terbaru SPBU Februari 2023:

1. Pertamina

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.800 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.850 per liter

Pertamina Dex: Rp16.850 per liter

Dexlite: Rp16.150 per liter

Solar: Rp6.800 per liter

2. Shell Indonesia

Shell Super: Rp13.950 per liter

Shell V-Power: Rp14.620 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp16.980 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp 14.980 per liter

3. Vivo

Revvo 90: Rp13.710 per liter

Revvo 92: Rp13.800 per liter

Revvo 95: Rp14.470 per liter

4. BP (Jabodetabek dan Jawa Timur)

- BP 90 menjadi Rp13.400, dari sebelumnya Rp.13.860

- BP 92 menjadi Rp13.500, untuk wilayah Jabodetabek dari harga sebelumnya Rp13.950

- BP 95 menjadi Rp14.490, hanya tersedia di SPBU BP-AKR Jawa Timur

- BP Ultimate Rp14.620, tersedia di SPBU bp di wilayah Jabodetabek

- BP Diesel Rp16.260

