Ketepatan Waktu Penerbangan, Menhub Budi Karya Sumadi Sebut Peran Masyarakat Penting

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyoroti agar manajemen waktu kedatangan penumpang di bandara harus diperhatikan untuk bisa ikut serta menjaga kinerja ketepatan waktu maskapai nasional.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi kinerja maskapai penerbangan nasional, di tengah kondisi industri penerbangan yang mulai bangkit setelah hantaman pandemi Covid-19, terutama untuk PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) yang dinobatkan sebagai maskapai penerbangan global paling tepat waktu sepanjang tahun lalu oleh Official Airline Guide (OAG) Flightview.

GIIA memperoleh predikat The Most Punctual Global Airline dari OAG. Adapun OAG merupakan sebuah lembaga riset internasional yang melakukan pemeringkatan ketepatan waktu atau on time performance (OTP) maskapai penerbangan global.

Menhub pun meminta agar tak hanya konsistensi pelayanan dari operator penerbangan yang harus dijaga, peran serta dari masyarakat pengguna jasa penerbangan juga menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang ketepatan jadwal penerbangan.

“Manajemen waktu kedatangan di bandara harus diperhatikan, agar tidak terlalu mepet datang ke bandara. Sehingga proses pre-flight seperti check-in dan boarding tidak mengganggu ketepatan waktu keberangkatan pesawat,” ujarnya, Kamis (12/1/2023).

Berdasarkan data OAG, Garuda Indonesia berhasil meraih peringkat pertama tingkat OTP sebesar 95,63 persen, mengalahkan sejumlah maskapai lainnya, diantaranya yaitu: maskapai asal Afrika Selatan SafAir yang berada di peringkat kedua (95,30 persen), maskapai asal Jerman Eurowings di peringkat ketiga (95,26 persen), maskapai asal Thailand Thai AirAsia di peringkat keempat (92,33 persen), dan maskapai asal Korsel Jeju Airlines di peringkat kelima (91,84 persen).

Ini menjadi kali kedua maskapai Garuda Indonesia meraih peringkat OTP terbaik, setelah sebelumnya diraih pada 2019.

Atas capaian tersebut, Menhub berharap agar prestasi tersebut semakin memacu kinerja penerbangan nasional, menjadi momentum pemulihan, dan akan semakin memajukan industri penerbangan nasional. Pasalnya akan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan dari maskapai nasional.

“Saya berharap kinerja ketepatan waktu yang baik ini dapat terus konsisten dilakukan dan dapat diikuti juga oleh maskapai nasional lainnya,” katanya.

