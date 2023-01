Harga Terbaru BBM Pertamina di Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bali

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Cek harga BBM Non Subsidi terbaru di Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bali berikut ini. Seperti diketahui, penyesuaian harga BBM non subsidi akan dilakukan oleh pemerintah sebulan sekali.

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Harga terbaru BBM Non Subsidi pada bulan Januari 2023 telah diumumkan oleh Pertamina sejak 3 Januari lalu.

Dari data yang diterima Bisnis.com, harga BBM Non Subsidi ada yang mengalami penurunan cukup drastis bulan ini.

Meski demikian, tidak semua jenis BBM yang dijual Pertamina mengalami penurunan. Terpantau hanya BBM jenis Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite dan Pertamina Dex yang mengalami penurunan.

Di Jakarta misalnya, harga Pertamax turun dari yang semula Rp13.900 per per liter menjadi Rp12.800 per liter. Kemudian Pertamax Turbo juga turun dari Rp15.200 menjadi Rp14.050.

Sementara Dexlite turun hingga Rp2.150 per liternya. Jenis BBM ini semula dijual dengan harga Rp18.300 per liter. Pada Januari 2023 ini, Dexlite hanya dijual Rp16.150 per liternya.

Berikut ini adalah daftar harga BBM Non Subsidi dari Pertamina per 3 Januari 2022 untuk wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali.

Jakarta

Solar Rp 6.800

Pertalite Rp 10.000

Pertamax Rp 12.800

Pertamax Turbo Rp 14.050

Dexlite Rp 16.150

Pertamina Dex Rp 16.750

Jawa Tengah

Solar Rp 6.800

Pertalite Rp 10.000

Pertamax Rp 12.800

Pertamax Turbo Rp 14.050

Dexlite Rp 16.150

Pertamina Dex Rp 16.750

Yogyakarta

Solar Rp 6.800

Pertalite Rp 10.000

Pertamax Rp 12.800

Pertamax Turbo Rp 14.050

Dexlite Rp 16.150

Pertamina Dex Rp 16.750

Bali

Solar Rp 6.800

Pertalite Rp 10.000

Pertamax Rp 12.800

Pertamax Turbo Rp 14.050

Dexlite Rp 16.150

Pertamina Dex Rp 16.750

