Kompak Turun, Cek! Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, dan BP-AKR

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM), baik di SPBU milik PT Pertamina (Persero), BP Indonesia, PT Vivo Energy Indonesia, maupun Shell Indonesia, kompak turun sejak pekan lalu.

Pertamina menurunkan harga pada produk BBM nonsubsidi, yakni Pertamax dan Dex series. Misalnya, untuk harga Pertamax di DKI Jakarta turun Rp1.100 per liter menjadi Rp12.800 per liter dari sebelumnya Rp13.900 per liter pada periode Desember 2022.

Sementara untuk Pertamax Turbo turun Rp1.150 per liter menjadi Rp14.050 per liter, dari sebelumnya Rp 15.200 per liter. Untuk produk Dexlite kini dibanderol Rp16.150 per liter, turun Rp 2.150 per liter dari sebelumnya Rp 18.300 per liter. Adapun, Pertamina Dex juga saat ini dibanderol dengan Rp16.750 per liter, turun Rp2.050 per liter dari sebelumnya Rp 18.800 per liter.

Pertamina menyatakan penyesuaian harga BBM umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM). Kepmen tersebut berisi tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020," kata Pertamina dalam siaran resminya, dikutip Minggu (8/1/2023).

Sementara itu, harga BBM milik BP-AKR pun juga turun, misalnya BP 90 turun menjadi Rp12.940 dari sebelumnya Rp14.050 per liter, sedangkan harga BP 92 dari sebelumnya Rp14.150 menjadi Rp13.030 per liter. Kemudian, harga BP Ultimate yang sebelumnya Rp15.100 per liter sekarang turun menjadi Rp13.810, serta BP Diesel menjadi Rp16.310 per liter sebelumnya Rp18.660.

Tak ketinggalan, Shell Indonesia per 4 Januari 2023 ini juga menurunkan harga produk BBM-nya. Harga Shell Super menjadi Rp13.030 per liter dari sebelumnya Rp 14.180 per liter.

Kemudian, harga Shel V-Powernya turun jadi Rp13.810 per liter dari Rp15.100 per liter. Shell juga menurunkan harga V-Power Diesel menjadi Rp16.890 per liter dari Rp19.180 per liter.

Selanjutnya, Vivo mematok harga BBM Revvo 90 (RON 90) menjadi Rp11.800 per liter, turun dari sebelumnya Rp12.000 per liter, sementara BP AKR menurunkan harga BP 90 menjadi Rp12.940 per liter dari sebelumnya Rp14.050 per liter.

Daftar Harga BBM Vivo, Pertamina, Shell, dan BP per Januari 2022:

1. Vivo



Revvo 90 : Rp11.800 per liter

Revvo 92 : Rp12.800 per liter

Revvo 95 : Rp13.600 per liter



2. Pertamina



BioSolar : Rp6.800 per liter

Pertalite : Rp10.000 per liter

Pertamax : Rp12.800 per liter

Pertamax Turbo : Rp14.050 per liter

Dexlite: Rp16.150 per liter

Pertamina Dex : Rp16.750 per liter



3. Shell



Shell Super :Rp13.030 per liter

Shell V-Power : Rp13.810 per liter

Shell V-Power Diesel : Rp16.890 per liter

Shell Diesel Extra : Rp16.310 per liter

Shell V-Power Nitro+ : Rp 14.180 per liter



4. BP AKR



BP 90: Rp12.940 per liter

BP 92: Rp13.030 per liter

BP Ultimate: Rp13.910 per liter

BP Diesel: Rp16.310 per liter

