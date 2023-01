Harga Beras Masih Naik, Jokowi: Februari Akan Mulai Turun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa harga mayoritas pangan usai tahun baru relatif stabil, meski terjadi kenaikan harga beras.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat meninjau aktivitas perdagangan dan mengecek harga komoditas di Pasar Sentul, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (8/1/2023) pagi.

“Hanya satu mungkin beras yang mungkin memang naik, tetapi saya melihat nanti di bulan Februari akan mulai turun karena kita mulai panen [beras],” ucap Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (8/1/2023).

Sebelumnya saat menyusuri pasar, Presiden Jokowi terlihat berbincang dengan beberapa pedagang menanyakan harga kebutuhan pokok di sana. Oka, salah satu pedagang sembako menyampaikan bahwa harga beras saat ini mengalami kenaikan.

“Malah naik [harga beras], belum turun malah naik, naik terus, tiap naik Rp200, Rp500,” jelas Oka, dikutip dari siaran pers.

Meski harga beras masih naik, Presiden berharap stabilitas harga bahan pokok dapat terjadi di pasar-pasar lain di Tanah Air. “Kita harapkan stabilitas seperti ini tidak hanya terjadi di Yogya saja tetapi juga di pasar-pasar di provinsi yang lain,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden juga berharap aktivitas perdagangan bisa kembali semarak setelah pemerintah mencabut kebijakan PPKM.

“Kita harapkan itu, kan baru aja kan [pencabutan kebijakan PPKM], baru seminggu, dua minggu, saya kira efeknya akan kelihatan nanti di bulan Februari,” katanya.

Sebelumnya, dalam sepekan terakhir (1-8 Januari) harga bahan pokok mulai mengalami penurunan di rata-rata pasar se-Indonesia.

Dilansir dari Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Minggu (8/1/2023), harga bawang putih turun 0,30 persen jadi Rp26.500 per kilogram (kg), daging ayam ras turun 0,36 persen jadi Rp35.610 per kg, telur ayam ras turun 0,37 persen jadi Rp29.380 per kg, gula konsumsi turun 0,14 persen jadi Rp14.300 per kg, tepung terigu turun 0,09 persen jadi Rp11.200 per kg.

Selanjutnya, beras premium turun 0,08 persen jadi Rp13.100 per kg, beras medium tetap di Rp11.520 per kg, kedelai impor turun 0,13 persen, daging sapi turun 0,12 persen jadi Rp135.230 per kg, ikan tongkol turun 0,30 persen jadi Rp36.610 per kg, dan ikan bandeng turun 2,38 persen jadi Rp35.310 per kg.

Adapun, minyak goreng curah naik 0,28 persen jadi Rp14.560 per kg, cabai merah keriting naik 1,30 persen jadi Rp38.130 per kg, cabai rawit merah naik 0,74 persen jadi Rp60.050 per kg, bawang merah naik 0,33 persen jadi Rp36.390 per kg.

