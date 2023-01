Daftar Harga Rokok Eceran per 1 Januari 2023, Cek di Sini!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan harga rokok eceran terbaru yang berlaku mulai 1 Januari 2023. Harga rokok mengalami kenaikan setelah tarif cukai rokok baru resmi ditetapkan. Simak daftar harga rokok terbaru di sini.

Ketentuan harga jual rokok eceran dan tarif cukai per batang itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan dan menandatangani PMK 191/2022 pada 14 Desember 2022. Tak lama berselang, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengundangkan PMK itu pada 15 Desember 2022 dan aturannya berlaku pada hari tersebut.

Imbasnya, harga rokok dan berbagai produk hasil tembakau naik mulai 1 Januari 2023, seiring mulai berlakunya ketentuan harga jual eceran dan tarif cukai hasil tembakau per batang.

"Harga jual eceran yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari batasan harga jual eceran per batang atau gram yang masih berlaku dan tidak boleh lebih rendah dari batasan harga jual eceran minimum sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II peraturan menteri ini," dikutip dari Pasal II PMK 191/2022 pada Senin (19/12/2022).

Tarif CHT atau cukai rokok naik rata-rata 10 persen pada 2023—2024 atau menjadi yang terendah selama pandemi Covid-19.

Golongan sigaret kretek mesin (SKM) I dan II rata-rata naik antara 11,5 persen—11,75 persen, sigaret putih mesin (SPM) I dan II naik sekitar 11 persen, serta sigaret kretek tangan (SKT) rata-rata 5 persen.

Daftar harga jual rokok eceran per batang atau per gram untuk hasil tembakau buatan dalam negeri per 1 Januari 2023

Daftar Harga Rokok Eceran 2023 Jenis Harga SKM I paling rendah Rp2.055 SKM II paling rendahRp1.255 SPM I paling rendahRp2.165 SPM II paling rendah Rp1.295 SKT I lebih dari Rp1.800 SKT II paling rendah Rp720 SKT III paling rendah Rp605 SKTF paling rendah Rp2.055 KLM I paling rendahRp860 KLM II paling rendah Rp200

Tarif cukai per batang atau per gram untuk hasil tembakau buatan dalam negeri muali 1 Januari 2023

Tarif Cukai per batang 2023 Jenis Tarif SKM I Rp1.101 SKM II Rp669 SPM I Rp1.193 SPM II Rp710 SKT I Rp461 dan Rp361 SKT II Rp214 SKT III Rp118 SKTF Rp1.101 KLM I Rp461 KLM II Rp25







