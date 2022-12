Sukses Ekspor Granit ke 90 Negara, Roman Lanjutkan Ekspansi Domestik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- Produsen granit dan ubin Roman telah mengekspor produk ke lebih dari 90 negara di dunia selama 35 tahun.

Roman juga menjadi satu-satunya produsen ubin granit dan keramik di Indonesia yang rutin mengikuti Cersaie, sebuah pameran keramik internasional paling bergengsi yang digelar di Italia.

Untuk pasar domestik, produsen ubin granit Roman kembali melakukan ekspansi dengan pendirian House of Roman terbaru di kawasan elite Kelapa Gading, Jakarta Utara.

House of Roman sejatinya sudah beroperasi selama 10 tahun di Kelapa Gading. Namun jelang pergantian tahun 2023 ini, Roman memulai perjalanan bisnis baru dengan memindahkan lokasi showroom dari sebelumnya di Kirana Boutique Office ke lokasi baru di Jl. Boulevard Barat Raya Ruko LC No. 16-18 Kelapa Gading. Sesuai dengan aksi bisnis tersebut, Roman mengangkat tema “New Year, New Location, New Journey”.

House of Roman Kelapa Gading kini menempati gedung yang berada di lokasi yang lebih strategis dengan jarak tempuh hanya sekitar 1 kilometer dari Mall of Indonesia menuju Mall Kelapa Gading atau tepatnya berada di seberang SPBU Pertamina. Showroom Roman juga menghadap ke jalan raya dengan lalu-lintas tinggi yang menghubungkan Mall of Indonesia dan Mall Kelapa Gading.

"House of Roman pindah ke lokasi yang lebih luas, lebih mudah dilihat dan lebih mudah dijangkau. Ini menegaskan komitmen Roman untuk melayani segmen konsumen menengah atas di area Kelapa Gading, Sunter dan sekitarnya,” kata Jimin Suman, General Manager PT Satya Langgeng Sentosa (Roman), dikutip Selasa (27/12/2022).

Di lokasi yang baru, House of Roman Kelapa Gading menempati gedung dengan luas lebih dari 1.000 m2. Area showroom ini sangat ideal untuk memajang koleksi-koleksi dari RomanGranit dan Roman Ceramics terbaru dan terlengkap yang berjumlah lebih dari 1.000 item. Dengan demikian, pengunjung dapat dengan mudah menemukan ubin granit dan ubin granit terbaik sesuai kebutuhannya.

Perusahaan mengklaim produknya selalu mempunyai warna dan tekstur ubin granit dan keramik yang mengikuti perkembangan tren desain terbaru. Dengan demikian, konsumen disajikan bahan untuk mewujudkan ide desain apapun dengan produk Roman, dari desain minimalis, modern, kontemporer, industrial, rustic hingga klasik.

Saat ini, Roman memiliki jaringan pemasaran di seluruh Indonesia. Namun beberapa koleksi hanya dapat Anda temukan di showroom House of Roman seperti koleksi dQuotes, dRetro dan lain-lain.

House of Roman menawarkan kenyamanan bagi pengunjung dengan menyediakan area parkir yang luas serta ruangan showroom yang nyaman. Setiap pelanggan yang datang akan dilayani oleh tenaga-tenaga profesional yang akan menjelaskan dan membantu customer dalam menemukan produk ubin granit dan ubin keramik terbaik sesuai kebutuhan.

