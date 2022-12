Kaleidoskop 2022: Deretan Jalan Tol Baru yang Beroperasi di Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah membangun dan mengoperasikan sejumlah jalan tol baru sepanjang 2022. Tercatat jalan tol sepanjang 2.500 kilometer telah beroperasi dan digunakan masyarakat hingga akhir 2022.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), total akumulasi dari ruas tol yang tuntas dan dioperasikan pada periode 1978-2014 sepanjang 789,67 km.

Kemudian, pada periode 2015-2019 panjang jalan tol yang beroperasi bertambah menjadi 1.298,38 km. Selanjutnya, pada 2020 jalan tol yang beroperasi bertambah 246,12 km.

Pada 2021 panjang jalan tol yang beroperasi kembali bertambah 122,85 km. Adapun, pada 2022 panjang jalan tol yang beroperasi ditargetkan bertambah 164,98 kilometer. Sementara itu, pada 2024 mendatang, total panjang Jalan Tol yang beroperasi ditargetkan mencapai 4.761 km.

Hingga akhir 2022, tercatat total pengoperasian jalan tol di Indonesia telah mencapai sepanjang 2.578 km dengan terbagi menjadi 69 ruas tol dan 47 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang ada di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, hingga Pulau Sulawesi.

Berikut ini daftar 5 jalan tol baru yang beroperasi di 2022:

1. Jalan Tol Binjai-Stabat (Februari 2022)

Pada Jumat (4/2/2022), Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Binjai - Langsa Seksi 1 ruas Binjai - Stabat sepanjang 11,8 km. Ruas Tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Binjai - Langsa sepanjang 131 km.

Nantinya, jalan tol ini akan menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh jika telah tersambung seluruhnya, dan juga menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang akan menyambung dari Lampung sampai ke Aceh.

2. Jalan Tol Manado-Bitung (Februari 2022)

Tak lama berselang, Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Manado-Bitung Seksi 2B Danowudo–Bitung sepanjang 13,4 km pada Jumat (25/2/2022). Dengan diresmikannya ruas tol tersebut, maka seluruh Jalan Tol Manado-Bitung sepanjang 39,8 km tuntas dan siap dimanfaatkan untuk mendukung seluruh aktivitas masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Sebelumnya, Presiden telah meresmikan ruas Manado-Danowudu sepanjang 26,4 km yang telah operasional sejak September 2020 lalu.

Dengan tersambung seluruhnya Jalan Tol Manado-Bitung akan dapat mengurangi beban jalan arteri nasional yang kondisinya semakin padat akibat pertumbuhan jumlah kendaraan dan aktivitas perekonomian untuk menunjang kegiatan perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Suasana gerbang tol Kauditan di ruas jalan tol Manado-Bitung di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (7/3/2020). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menargetkan ruas Manado-Danowudu sepanjang 26 kilometer dapat dioperasikan pada April 2020. Bisnis/Lukas Hendra.

3. Jalan Tol Cibitung-Cilincing (September 2022)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing pada Selasa (20/9/2022). Jalan Tol Cibitung - Cilincing merupakan bagian dari jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2, yang diharapkan rampung 100 persen pada akhir 2023.

Kehadiran Jalan Tol Cibitung - Cilincing sepanjang 24,45 Km ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mempercepat mobilitas barang.

4. Jalan Tol Serpong-Balaraja Seksi 1A (September 2022)

Pada September 2022, Presiden Jokowi juga meresmikan Jalan Tol Serpong - Balaraja Seksi 1. Peresmian jalan tol tersebut dilakukan bersamaan dengan peresmian jalan tol Cibitung-Cilincing pada Selasa (20/9/2022).

Jalan Tol Serpong - Balaraja Seksi 1A sepanjang 4 Km merupakan bagian dari JORR 3 yang merupakan bagian awal.

Adapun, Jalan Tol Serpong - Balaraja yang terdiri atas 3 seksi, yakni, Seksi I (Serpong–Legok) sejauh 9,4 km, Seksi II (Legok–Tigaraksa Selatan) 11,5 km dan Seksi III (Tigaraksa Selatan–Balaraja) 18,6 km.

Foto udara suasana ruas tol Serpong-Balaraja di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (11/7/2022). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan telah melaksanakan uji laik fungsi jalan tol Serpong-Balaraja pada 23 Juni-24 Juni 2022. Bisnis/Fanny Kusumawardhani.

5. Jalan Tol Becakayu (September 2022)

Waskita Toll Road melalui PT Kresna Kusuma Dyandra Marga selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pemilik konsesi Ruas Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu) pada Jumat (30/9/2022) mulai mengoperasikan 3 jalur tambahan.

Merujuk pada Keputusan Menteri PUPR No. 1234/KPTS/M/2022 29 September 2022, jalur yang akan dioperasikan adalah On Ramp Prumpung, On Ramp Casablanca, dan Seksi 1A Koneksi Jalan Tol Wiyoto Wiyono sisi Timur.

