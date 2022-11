Pengangguran Makin Banyak! HP Inc. Bakal PHK 6.000 Karyawan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - HP Inc. berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 6.000 karyawan selama tiga tahun ke depan, lantaran perusahaan mengalami penurunan permintaan komputer pribadi yang menghambat laba.

Dilansir dari Bloomberg pada Rabu (23/11/2022), pihak HP mengungkapkan akan mengurangi 10 persen dari 61.000 karyawan. Pihak perusahaan juga mengatakan perusahaan akan menghabuskan US$1 miliar untuk biaya restrukturisasi, dengan sekitar 60 persen pada tahun fiskal 2023, yang dimulai bulan ini. Pada akhir tahun fiskal 2025, perusahaan diperkirakan menghemat US$1,4 miliar per tahun.

"Ini adalah pengakuan atas realitas baru dari pasar PC," jelas Woo Jin Ho, seorang analis di Bloomberg Intelligence.

Baca Juga : Tiktok Buka 3.000 Lowongan Kerja di Tengah Badai PHK

Sementara itu, HP mencatat laba, tidak termasuk beberapa item, diperkirakan turun menjadi US$3,20 - US$3,60 per saham pada tahun fiskal yang berakhir pada Oktober 2023.

Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata proyeksi analis sebesar US$3,61 per saham. Sementara itu, arus kas bebas diperkirakan mencapai sekitar US$3,25 miliar, yang juga jauh dari perkiraan.

Chief Executive Officer HP Inc Enrique Lores mengatakan outlook ini juga mengasumsikan penurunan penjualan komputer 10 persen pada tahun fiskal terkait.

Baca Juga : Usai PHK Massal, Elon Musk Buka Lowongan Kerja di Twitter

"Kami memperkirakan lingkungan pasar yang menantang," ungkapnya.

Menurut Lores, HPyang selama ini mendapatkan keuntungan dari penjualan komputer personal (PC), telah mengalami penurunan permintaan PC yang berkelanjutan. Awalnya, penurunan hanya terjadi pada produk konsumen kelas bawah, namun menyebar secara keseluruhan sehingga perusahaan memutuskan untuk mengurangi karyawan dan menahan investasi di bidang teknologi.

Analis industri Gartner Inc. mengatakan pengiriman PC global menurun hampir 20 persen pada kuartal III/2-22. Ini merupakan penurunan terbesar sejak pertengahan 1990-an.

Dell Technologies Inc., yang menghasilkan 55 persen pendapatannya dari penjualan PC, memberikan prospek yang kurang baik untuk kuartal saat ini dan mengatakan beberapa pelanggan telah menghentikan pembelian dalam waktu dekat. Senin (21/11/2022).

Rencana PHK Hp Inc. mengikuti langkah perusahaan teknologi lain yang mengumumkan rencana pengurangan tenaga kerja dalam beberapa pekan terakhir. Mulai dari Meta Platforms Inc. dan Amazon.com Inc. masing-masing memangkas sekitar 10.000 tenaga kerja, sedangkan Twitter Inc. menghapus lebih dari setengah stafnya yang terdiri dari 7.500 karyawan.

Produsen harddisk Seagate Technology Holdings plc. mengatakan akan melakukan PHK terhadap 3.000 karyawan, sementara Cisco Systems Inc. minggu lalu meluncurkan rencana untuk mengurangi jumlah tenaga kerja yang tidak ditentukan jumlah nya serta penutupan kantor cabang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : hp hewlett packard phk