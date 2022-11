Adu Hebat Mobil ‘Beast’ Joe Biden dengan Hongqi N701 Xi Jinping

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah kepala negara nampak memboyong mobil kepresidenan sendiri selama kunjungannya ke Bali untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Salah satunya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menggunakan mobil dinas kepresidenan miliknya, yakni limosin Cadillac One yang dijuluki 'The Beast'.

Melansir media Inggris, The Sun, limosin Cadillac The Beast merupakan mobil antipeluru yang dirancang khusus oleh pabrikan General Motors dan memiliki lapisan baja setebal 8 inci dengan berat 10 ton.

Tentu saja, The Beast memiliki sederet fitur keamanan tingkat tinggi, pintu mobil tersebut memiliki berat yang setara dengan pintu pesawat komersial Boeing 757, serta jendela berlapis-lapis setebal 5 inci yang tahan peluru. Tak hanya itu, tunggangan Joe Biden tersebut juga diklaim dapat menangkal berbagai serangan senjata kimia dan biologis.

Mobil berkapasitas 5000cc tersebut juga memiliki tangki bensin dan undercarriage yang tahan terhadap ledakan ketika terjadi benturan dan membuatnya hampir tidak bisa ditembus. Pegangan pintu mobil tersebut juga terdapat aliran listrik untuk mencegah masuknya orang yang tidak dikehendaki.

Jika The Beast perlu melakukan tindakan ofensif, mobil tersebut memiliki tabung gas air mata yang terpasang di bagian bumper depan serta senapan aksi pompa. Selain itu, ban mobil tersebut diperkuat dengan bahan kevlar untuk mencegah kebocoran.

Mobil tersebut juga memiliki peralatan komunikasi elektronik yang luas dengan sambungan langsung ke Wakil Presiden dan Pentagon. Tentu saja, pengemudi The Beast merupakan pasukan elit yang terlatih untuk mengantar kemanapun Joe Biden pergi.

The Beast dengan segala fitur keamanan tingkat tingginya menelan biaya pembuatan 1,3 juta Euro atau setara Rp20,8 miliar untuk menunjang keamanan dan kenyamanan mobilitas Presiden AS. Model limosin Cadillac One ini pertama kali muncul pada tahun 2018 silam era kepemimpinan Donald Trump.

Adapun model sebelumnya pada tahun 2015, Mantan Presiden AS Barack Obama juga pernah mengatakan bahwa versi limosin miliknya adalah sebuah Caddy yang pada dasarnya adalah kerangka tank yang dapat memanggil kapal selam nuklir dari dalam mobil.

Setelah mobil kepresidenan AS itu telah mencapai akhir masa pakainya, agen Dinas Rahasia AS menghancurkan mobil tersebut untuk menjaga rahasia pembuatan dan melindunginya agar tidak bocor ke tangan pihak yang berpotensi berbahaya.

Selain Biden, Presiden China Xi Jinping juga membawa kendaraan pribadi untuk membantu mobilitasnya selama perhelatan KTT G20 Bali, yakni Honqi N701.

Dilansir carnewschina.com, Senin (14/11/2022) Hongqi N701 memiliki panjang lebih dari lima meter, dengan lebar lebih dua meter, dan kaki-kaki mobil yang relatif pendek.

Spesifikasi Hongqi N701 masih jarang diungkap ke publik. Namun, limusin ini diprediksi memiliki dilengkapi dengan mesin V12 atau V8 turbocharged yang mampu mengeluarkan tenaga 360 hp dan torsi 550 Nm.

Adapun, secara tampilan mobil ini memiliki ornamen Hongqi (Bendera Merah) di kap mesin dan di spatbor depan. Selanjutnya, tampak belakang memiliki tulisan 红旗, yang artinya Hongqi dan Kiri-bawah terdapat tulisan “ 中国一汽” Zhongguo Yiqi, yang mengacu pada First Auto Works (FAW), pemilik merek Hongqi.

Selain spesifikasi yang masih dirahasiakan, nama sebenarnya mobil ini masih belum diketahui. Pasalnya, N701 bukan sebuah nama, melainkan kode.

Kendati demikian, karena ini digunakan oleh setingkat pimpinan negara, maka dipastikan mobil milik Xi Jinping ini dibekali dengan kemampuan bodi lapis baja dan kaca anti peluru. Mobil ini dipamerkan pertama kali oleh Xi Jinping saat menghadiri acara di Hong Kong pada Juli 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :