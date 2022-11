Ada Risiko Resesi, BKPM Bocorkan Industri yang Jadi Primadona pada 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, BADUNG - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut terdapat dua sektor industri yang masih menjadi primadona pada tahun depan kendati ada ancaman resesi global.

Direktur Bidang Perencanaan dan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan menyampaikan dua sektor itu yakni sektor industri logam dasar dan industri yang terkait dengan nilai tambah seperti nikel dan tembaga.

“Dan sektornya mana yang masih bagus kalau kita lihat data dan tren itu sektor industri logam dasar dan industri yang terkait nilai tambah seperti nikel dan tembaga. Itu tiga tahun terakhir cukup kencang pertumbuhanya,” kata Indra usai menghadiri The Introduction to G20 Bali Compendium & The Launch of Sustainable Investment Guidelines, di InterContinental Bali Resort, Jimbaran, Bali pada Senin (14/11/2022).

Baca Juga : Kadin Sambut Baik Peluncuran Kompendium Bali-Panduan Investasi Lestari

Indra mengatakan, sektor-sektor ini akan terus didorong agar realisasi investasi dapat memenuhi target tahun depan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mematok investasi senilai Rp1.400 triliun pada 2023 atau naik dari target sebelumnya Rp1.200 triliun pada 2022.

Target tersebut mau tidak mau harus dicapai Kementerian Investasi/BKPM untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri di atas 5 persen pada 2023. Apalagi, defisit anggaran kembali ke 3 persen tahun depan, berdasarkan amanat Perppu No. 1/2020 atau Undang-undang No. 2/2020.

Baca Juga : Panduan Investasi Lestari BKPM, Solusi Menuju Ekonomi BerkelanjutanÂ

Meski tahun depan ekonomi global diramal berpotensi mengalami perlambatan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia cukup optimistis dapat mencapai target Rp1.400 triliun.

“Mungkin ini juga challenge bagi kami dan yakinlah kami tidak mungkin cengeng untuk menghadapi ini semua. Kita akan menjalankan tugas negara dengan baik sesuai dengan kemampuan kita, yang penting maksimal,” ujar Bahlil usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI di Kompleks Parlemen, Rabu (21/9/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : bkpm investasi investasi asing Resesi