Nasabah Tarik Uang Besar-besaran, Siam Commercial Bank Diawasi Bank Sentral Vietnam

Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral Vietnam melakukan pengawasan khusus terhadap Siam Commercial Bank setelah nasabah berbondong-bondong menarik uang di simpanan mereka dalam beberapa hari terakhir pekan ini.

Dilansir dari Bloomberg pada Minggu (16/10/2022), State Bank of Vietnam (SBV) menunjuk empat bank untuk membantu mengelola Saigon Commercial Bank (SCB). SCB merupakan bank komersial terbesar kelima di Vietnam berdasarkan simpanan dan aset.

Awal pekan ini, bank sentral mencoba menenangkan pasar setelah saham sektor keuangan jatuh dan nasabah SCB bergegas menarik simpanan mereka. Hal ini terjadi setelah polisi melakukan penyelidikan terhadap konglomerat real estat dan kekhawatiran bahwa perusahaan tersebut mungkin memiliki hubungan dengan SCB.

"Untuk menstabilkan operasi SCB, bank sentral memutuskan untuk menempatkan bank di bawah pengawasan khusus," kata SBV dalam pernyataannya.

Adapun keempat bank yang ditunjuk SBV adalah Bank for Foreign Trade of Vietnam atau Vietcombank, Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank), dan Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry and Trade atau VietinBank.

“Bank sentral juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan komprehensif untuk memastikan operasi SCB aman dan sehat,” lanjut SBV.

Sebelumnya, kepolisian Vietnam mengumumkan penahanan chairmwoman raksasa real estat Van Thinh Phat Holdings Group Truong My Lan dan pejabat perusahaan lainnya pada 8 Oktober 2022 karena diduga memperoleh properti melalui cara curang.

Hubungan antara SCB dan Van Thinh Phat belum diakui secara resmi dan laporan media lokal sebelumnya yang mengutip tautan tersebut telah dihapus.

Dalam sebuah pernyataan, SCB mengatakan Lan tidak terlibat dalam manajemen dan administrasi bank. SCB telah menarik tautan di situs webnya yang mencantumkan nama anggota dewan direksi.

Gubernur bank sentral Vietnam Nguyen Thi Hong sebelumnya mengatakan bahwa simpanan di bank, termasuk di SCB, dijamin oleh pemerintah. Dia juga mengimbau nasabah untuk tetap tenang dan tidak menarik simpanan mereka.

Sebelumnya, dana sekitar 12 triliun dong atau US$498 juta disetorkan ke SCB pada hari Kamis, dua kali lipat jumlah sehari sebelumnya.

SCB menaikkan suku bunga deposito ke level tertinggi dalam sistem perbankan domestik untuk memikat pelanggan kembali.

