Pertamina Buka Lowongan Kerja Oktober 2022, Gajinya Fantastis!

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) membuka 20 lowongan pekerjaan untuk kategori pegawai kontrak dan tetap yang terbagi di beberapa anak usahanya seperti PT Pertamina Hulu Energi maupun PT Patra Badak Arun Solusi.

Berdasarkan informasi pada laman resmi Pertamina, lowongan dibuka sejak 5 Oktober hingga 11 Oktober 2022. Pertamina mengimbau para calon pelamar untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Pertamina Group.

Perlu diingat rekrutmen oleh Pertamina Group tidak dipungut biaya apapun, tidak diwajibkan membeli tiket transportasi atau akomodasi melalui agen travel apapun.

Informasi mengenai rekrutmen hanya dapat diakses melalui laman resmi https://recruitment.pertamina.com/job serta email resmi [email protected]

Sebagai Holding Pertamina, PT Pertamina (Persero) mengundang para ahli dan professional terbaik Indonesia untuk bergabung menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) dan Pekerja Waktu Tertentu (PWT) di berbagai fungsi, dalam rangka berkontribusi mendorong akselerasi pencapaian visi Pertamina menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia.

Daftar lowongan kerja Pertamina Group:

1. Jr Cost Engineer – PT Patra Badak Arun Solusi (PWT)

2. Sr Cost Enginerr – PT Patra Badak Arun Solusi (PWT)

3. Assistant Manager Engineering – PT Peteka Karya Tirta (PWTT)

4. Head of Waste Management – PT Peteka Karya Tirta (PWTT)

5. Jr Legal Counsel Business Development & Planning – Sub Holding Integrated Marine Logistic PT Pertamina International Shipping (PWTT)

6. Jr Office Risk Management & Insurance - Sub Holding Integrated Marine Logistic PT Pertamina International Shipping (PWTT)

7. Analyst I Investment Review - Sub Holding Integrated Marine Logistic PT Pertamina International Shipping (PWTT)

8. Legal Counsel – PT Pertamina Hulu Energi (PWT)

9. Analyst Security Management Regional 3 – PT Pertamina Hulu Indonesia (PWTT)

10. Analyst ICT & Acoounting Data Analytics – PT Pertamina (Persero) (PWTT)

11. Specialist Power Development & Storage Management Research – PT Pertamina (Persero) (PWT)

12. Specialist Drilling Research - PT Pertamina (Persero) (PWT)

13. Sr Analyst Business Trend - PT Pertamina (Persero) (PWTT)

14. Officer Media Communication - PT Pertamina (Persero) (PWTT)

15. Officer CSR - PT Pertamina (Persero) (PWTT)

16. Auditor Group IT Internal Audit - PT Pertamina (Persero) (PWTT)

17. Oficer Environment PHE (SHU) – PT Pertamina Hulu Energi (PWTT)

18. Auditor Investigation Audit I – PT Pertamina (Persero) (PWTT)

19. Officer Health Service – PT Pertamina (Persero) (PWTT)

20. Analyst Threat, Vulnerability & SIEM – PT Pertamina (Persero) (PWTT)

Berikut besaran gaji untuk beberapa posisi di Pertamina:

1. Petugas SPBU - Rp1,9 juta - Rp5 jutaan

2. Site Engineer - Rp30 juta - Rp33 juta

3. Engineer - Rp19 juta - Rp21 jutaan

4. Analis - Rp10 juta - Rp37 juta

5. IT specialist - Rp 19 juta - Rp 21 juta

6. Manager - Rp15 juta - Rp16 juta

7. Staf - Rp5 juta - Rp6 juta

8. Pekerja kilang - Rp14 juta - Rp26 juta

9. Reservoir Engineer - Rp21,84 juta - Rp32,74 juta

10. Pengawas HSE (HSE Supervisor) - Rp24,16 juta - Rp26,3 juta

11. Engineering Manager - Rp55 juta - Rp59,9 juta

12. Manager IT Solution - Rp57,5 juta - Rp62,5 juta

13. Chief Supply Chain - Rp63,59 juta - Rp68,97 juta.

