Daftar Harga BBM di Seluruh Indonesia, Cek di Sini

Bisnis.com, JAKARTA – Pada awal bulan, sejumlah SPBU swasta menurunkan harga BBM nonsubsidi seperti Shell dan BP-AKR pada 1 September lalu.

Pertamina melakukan penaikan harga BBM pada BBM bersubsidi yaitu Pertalite menjadi Rp10.000. Adapun setelah penaikan harga, Pertamina menurunkan Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Setelah Pertamina melakukan penurunan harga, beberapa SPBU swasta juga mulai menurunkan harga. BP-AKR melakukan penyesuaian harga untuk jenis BBM BP 90 yang dipatok dengan harga 14.890 per liter dan BP 92 seharga Rp14.990 per liter.

Sebelumnya, BP-AKR juga menurunkan seluruh harga jenis BBM pada Selasa (6/9/2022). Minggu lalu, BP 90 dipatok dengan harga Rp15.320 per liter.

Sementara BP 92 seharga Rp15.420 per liter. Sementara itu, untuk BBM jenis BP 95 dijual dengan harga Rp16.130 per liter pada bulan ini, sedangkan untuk BP diesel ditetapkan Rp17.990 per liter. Jenis BBM BP95 dan BP diesel tidak mengalami perubahan.

Berikut daftar lengkap harga BBM di seluruh SPBU:

BP AKR

BP 90: Rp14.890

BP 92: Rp14.990

BP 95: Rp16.130

BP diesel: Rp17.990

Shell

Shell Super: Rp15.420-Rp15.750

Shell V-Power: Rp16.130-Rp16.470

Shell V-Power Diesel: Rp18.310

Shell Diesel Extra: Rp18.380

Shell V-Power Nitro+: Rp16.510

Vivo

Revvo 89 Rp10.900 per liter

Revvo 92 Rp15.400 per liter

Revvo 95 Rp16.100 per liter

Pertamina

Solar: Rp6.800

Pertalite: Rp10.000

Pertamax: Rp14.500

Pertamina Dex: Rp17.400

Dexlite: Rp17.100

Pertamax Turbo: Rp15.900

