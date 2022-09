Harga Pangan Hari ini, 20 September: Telur Ayam dan Minyak Goreng Kompak Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Sebagian besar harga komoditas pangan hari ini, Selasa (20/9/2022) terpantau mengalami penurunan. Tetapi, dua komoditas yaitu minyak goreng dan telur ayam meningkat dari pekan lalu.

Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), telur ayam ras segar mengalami kenaikan hingga 6,49 persen atau Rp1.950 per kg menjadi Rp32.000 per kg. Pekan lalu, harga telur ayam sempat mengalami penurunan ke angka Rp30.050 per kg.

Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek 1 pun mengalami kenaikan sebanyak 1,78 persen atau Rp400 menjadi Rp22.900 per kg. Sebelumnya, jenis komoditas ini masih di kisaran Rp22.500 per kg.

Namun, minyak goreng curah sudah turun 4,48 persen atau Rp650 menjadi Rp13.850 per kg. Sebelumnya, komoditas ini berada di kisaran harga Rp14.500 per kg.

Di sisi lain, sebagian besar harga komoditas pangan lainnya mengalami penurunan harga mulai dari harga cabai, bawang, gula pasir, hingga beras.

Harga cabai rawit hijau mengalami penurunan hingga 20,49 persen atau sebesar Rp10.550 menjadi Rp40.950 per kg hari ini. Sebelumnya, jenis cabai ini berada masih di kisaran harga Rp51.500 per kg.

Sedangkan harga cabai rawit merah mengalami penurunan hingga 7,39 persen atau Rp5.100 per kg menjadi Rp63.950 per kg dibandingkan dengan kemarin yang masih di angka Rp69.050 per kg.

Komoditas cabai merah keriting juga mengalami penurunan sebesar 14,48 persen atau Rp9.200 per kg menjadi Rp54.350 per kg, sehari sebelumnya komoditas ini masih berada dikisaran Rp63.550 per kg.

Sama halnya dengan cabai merah besar yang turun hingga 9,7 persen atau Rp5.750 per kg menjadi Rp53.300 dari harga sebelumnya yaitu Rp59.050 per kg.

Harga bawang merah ukuran sedang turun 8,32 persen atau Rp3.000 menjadi Rp33.050 per kg, begitupun dengan bawang putih ukuran sedang yang mengalami penurunan hingga 7,81 persen atau Rp2.250 per kg menjadi Rp26.550 per kg.

Gula pasir lokal saat ini turun 0,35 persen atau Rp50 menjadi Rp14.400 per kg. Sementara gula pasir kualitas premium turun 1,58 persen atau Rp250 menjadi Rp15.600 per kg.

Seluruh jenis beras ikut mengalami penurunan. Saat ini harga beras kualitas bawah I berada di kisaran harga Rp10.450 per kg, turun 4,57 persen. Lalu, beras kualitas bawah II turun 5,14 persen menjadi Rp10.150 per kg. Sementara beras kualitas medium I turun 6,22 persen menjadi Rp11.300 per kg.

Komoditas yang sama namun dengan jenis berbeda yaitu beras kualitas medium II saat ini seharga Rp11.350 atau turun 4,62 persen. Untuk beras kualitas super berada dikisaran harga Rp12.500 per kg.

