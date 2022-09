Harga BBM Naik, Wamenkeu: Subsidi Tetap Bengkak Jadi Rp650 Triliun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara blak-blakan mengatakan anggaran subsidi energi hingga akhir 2022 dipastikan tetap membengkak ke posisi sekitar Rp650 triliun meski pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Jadi subsidi masih besar sekali sebenarnya masih Rp650 triliun meskipun ketika sudah melakukan peningkatan harga [BBM] khususnya sejak Sabtu kemarin,” kata Suahasil dalam Energy Corner, Senin (5/9/2022).

Suahasil menerangkan meningkatnya subsidi pada paruh kedua tahun ini disebabkan karena harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi yang diikuti dengan tren konsumsi masyarakat yang melebihi proyeksi awal tahun.

Selain itu, dia menyebut nilai tukar rupiah terhadap dolar cenderung melemah. Kurs tahun ini berada di angka Rp14.750 atau lebih tinggi dari asumsi awal Rp14.400.

“Meskipun sudah menaikkan harga ini kan efeknya untuk September, Oktober, November Desember. Karena itu kita lihat saja sampai akhir tahun pasti ABPN akan tetap mengalokasikan Rp650 triliunan untuk membantu harga tetap stabil,” ujarnya.

Hitung-hitungan Kementerian Keuangan menunjukkan subsidi berpotensi melejit ke posisi Rp653 triliun jika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) berada di posisi US$99 per barel.

Baca Juga : Sri Mulyani: Anggaran Subsidi BBM Tahun Depan Rp336 Triliun

Di sisi lain, subsidi energi diproyeksikan berada di angka Rp640 triliun apabila harga ICP sebesar US$85 per barel sampai akhir tahun.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar hingga Pertamax kendati harga minyak mentah dunia belakangan terkontraksi cukup dalam dari level US$100 per barel.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan harga minyak mentah dunia masih cenderung fluktuatif kendati terlihat pelemahan belakangan ini. Dengan demikian, Arifin menegaskan harga minyak mentah di perdagangan hari-hari ini tidak dapat menjadi patokan untuk kebijakan jangka panjang.

“Harga minyak mentah trennya turun naik setiap hari, ini tidak bisa dijadikan patokan jangka panjang,” kata Arifin saat konferensi pers di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022).

Menilik situasi itu, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga Pertalite dari posisi awal Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian, harga Solar subsidi dari harga awal Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Selain itu, pemerintah turut mengerek harga Pertamax nonsubsidi dari sebelumnya Rp12.500 ke posisi Rp14.500 per liter.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Harga BBM subsidi bbm subsidi BBM