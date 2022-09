Pengembang Asal Jepang Anabuki Group Ekspansi Bisnis Ke Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Anabuki Group, perusahaan yang berbasis di Jepang, secara resmi melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia dengan meluncurkan Anabuki Marketing Indonesia.

Di negara asalnya, perusahaan ini sudah banyak mengembangkan proyek real estat, kondominium, energi, manajemen fasilitas, supermarket, hotel, rumah sakit dan juga menjalankan bisnis taksi.

Direktur Utama Anabuki Kosan Inc Tadatsugu Anabuki mengatakan industri properti di Indonesia memiliki prospek yang sangat besar untuk semakin berkembang.

Hal ini karena masih tingginya kebutuhan hunian yang terus mengalami peningkatan.

“Oleh karena itu, Anabuki Grup memutuskan masuk ke Indonesia dengan nama Anabuki Marketing Indonesia,,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (2/9/2022).

CEO Anabuki Marketing Indonesia Masaaki Yamamoto menuturkan pihaknya hadir di Indonesia sebagai konsultan untuk menjembatani para investor asal Jepang yang ingin mengembangkan dan membangun properti di Indonesia.



Perusahaan sudah mempersiapkan strategi guna mendukung aktivitas para investor tersebut.

Anabuki Marketing akan bersinergi dengan para partner diantaranya master franchise, agen properti dalam segi pemasaran produk ke masyarakat Indonesia untuk memberikan penawaran produk yang lebih baik lagi.

“Kami akan bersinergi dengan sejumlah mitra bisnis antara lain master franchise, agen properti dalam segi pemasaran, kontraktor, interior designer, lawyer, notaris, dan lain-lain dalam segi strategi pembangunan dan pemasaran,” ucapnya.

Anabuki Marketing Indonesia menawarkan empat produk yakni marketing consultant yang meliputi marketing research, analysis and strategy, architecture, construction - design and built, property kinvestment, property and facilities management.

Saat ini, Anabuki Marketing Indonesia akan fokus ke marketing consultant, dan ke depannya akan mendukung klien untuk bidang lainnya.

Dengan mengusung pondasi integrity, humanity dan commitment, Masaaki menegaskan pihaknya akan menjalankan bisnis dengan penuh integritas dan berkomitmen untuk menjadi konsultan yang tidak hanya memberikan keuntungan tetapi bisa mewujudkan keinginan klien.

Direktur Pengembangan Bisnis Anabuki Marketing Julie Seviani menambahkan di tahun 2021 Anabuki Kosan Inc, masuk kedalam peringkat ke 6 sebagai perusahaan real estat dengan jumlah pembangunan unit kondominium terbanyak di Jepang.

“Dengan memiliki background, track record, pengalaman dan tim yang handal, Anabuki Marketing Indonesia ingin membawa prestasi dan pengalaman tersebut untuk membantu para klien khususnya Investor Jepang yang akan berinvestasi di Indonesia. Kami akan membantu para klien, mulai dari perencanaan, eksekusi hingga pengembangannya,” pungkas Julie.

