Agung Podomoro Land Luncurkan Tipe Luxury di Bukit Podomoro, Ini Fasilitasnya

Bisnis.com, JAKARTA – Bukit Podomoro Jakarta, salah satu proyek hunian andalan PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) berhasil meraih penjualan lebih dari 90 persen pada tahap pertama sejak diluncurkan pertama kali pada akhir 2021.

Capaian penjualan tersebut mendorong pengembang porperti tersebut untuk melahirkan produk hunian baru dengan tipe Luxury yang mewah dan super premium.

Chief Marketing Officer Bukit Podomoro Jakarta Zaldy Wihardja menerangkan tipe luxury ini dilengkapi desain mewah dan eksklusif dengan ketersediaan unit yang terbatas. Lokasinya pun lebih privat sehingga memberikan pengalaman tempat tinggal optimal untuk penghuninya.

"Peluncuran unit baru juga bisa menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat memiliki hunian di Bukit Podomoro Jakarta untuk memenuhi kebutuhan properti dan investasinya," kata Zaldy dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (1/8/2022).

Sebagai informasi, Bukit Podomoro Jakarta mengusung konsep The First Five Stars Residence di Jakarta Timur dengan menggandeng konsultan lanskap internasional Palm Scape asal Singapura.

Infrastruktur di kawasan ini pun cukup memadai yaitu dilengkapi sistem drainase untuk mencegah banjir, jaringan listrik bawah tanah, fiber optik, dan lainnya.

"Proyeksinya akan dibangun business park sebagai area komersial terlengkap dan termewah di Jakarta Timur," tambahnya.

Kehadiran business park merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas sekaligus bisa langsung memberikan efek domino kepada pertumbuhan ekonomi di Jakarta Timur sebagai lokasi Bukit Podomoro Jakarta berada.

Fasilitas lain yang ditawarkan yaitu premium club house yang dilengkapi dengan fitness studio, jogging track, gym, climbing wall, swimming pool, rooftop tennis court, hingga badminton court.

Tak hanya fasilitas olahraga, kawasan ini juga menyediakan fasilitas wilshire ballrom, bowling alley, private cinema, dan sunset lounge sebagai ruang rileks para penghuni.

"Penghuni Bukit Podomoro Jakarta lebih dari 50 persen end user dan menggunakan fasilitas KPR. Ini fenomena menarik, artinya konsumen sangat cerdas untuk memanfaatkan bunga rendah Bank saat ini untuk mendapatkan benefit lebih tinggi di masa depan," jelas Zaldy.

Lebih lanjut, menurutnya membeli properti memiliki potensi keuntungan yang lebih cepat dan lebih kuat. Dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia, Bukit Podomoro Jakarta memberikan promo menarik berupa diskon 17 persen, diangsur 8 kali dan angsuran 45 kali.

