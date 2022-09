Harga Telur Ayam Masih di Kisaran Rp31.000-an, Turun Tipis

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga telur ayam terpantau turun tipis saat ini meski masih di kisaran Rp31.000-an. Dilihat dari Pusat Informasi Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Kamis (1/9/2022) telur ayam ras turun 0,48 persen dibandingkan kemarin jadi Rp31.350 per kilogram/kg.

Daerah-daerah yang dengan harga telur termurah terdapat di Jambi dengan harga Rp26.550 per kg, Bali Rp28.250 per kg, Sulawesi Selatan Rp28.300 per kg, Sumatera Barat Rp28.400 per kg, Sumatera Selatan Rp28.550 per kg, Lampung Rp28.650 per kg, dan Yogyakarta Rp28.750 per kg.

Selanjutnya, Banten dan Jawa Barat Rp30.000 per kg, Riau Rp30.200 per kg, DKI Jakarta Rp30.500 per kg, Aceh Rp30.650 per kg, Sumatera Utara Rp30.750 per kg dan Kep. Bangka Belitung Rp31.350 per kg.

Adapun harga telur termahal ada di Provinsi Maluku Utara Rp34.500 per kg, Sulawesi Tengah Rp34.750 per kg, Nusa Tenggara Timur Rp34.900 per kg, Gorontalo Rp35.150 per kg, Papua Barat Rp36.000 per kg, Maluku Rp40.000 per kg, dan Papua Rp40.450 per kg.

Pada saat yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat telur ayam ras menjadi salah satu penyumbang inflasi yang cukup tinggi terhadap inflasi dalam kelompok makanan-minuman dan rokok filter kretek.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan telur menyumbang inflasi pada Agustus sebesar 0,022 persen secara year on year (yoy) dengan harga rata-rata Rp29.014 per kilogram. Kemudian, beras menyumbang inflasi 0,016 persen.

“Kedua komoditas ini menurut saya penting untuk diperhatikan karena ini merupakan selain bobotnya besar dalam inflasi dan juga pergerakan harganya perlu diperhatikan waktu ke waktu,” ujar Margo dalam keterangan pers, Kamis (1/9/2022).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pekan sebelumnya bahwa harga telur bakal turun kembali dua pekan ke depan.

