Pertalite Harusnya Rp14.450 per Liter, Berikut Daftar Harga BBM Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar guna menghindari pembengkakan subsidi dan kompensasi dari APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan besarnya subdisi bahan bakar minyak (BBM) khususnya jenis Pertalite dan Solar yang diberikan pemerintah. Menurutnya, harga Pertalite dan Solar saat ini di bawah harga yang seharusnya atau harga keekonomian.

Dia mengatakan harga Solar subsidi saat ini Rp5.150 per liter. Padahal, jika mengacu pada harga acuan minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) US$100 per barel dan nilai tukar rupiah Rp14.450 per dolar AS, maka harga keekonomian Solar seharusnya Rp13.950 per liter.

"Bedanya harga sebenarnya dengan harga berlaku [untuk Solar] itu Rp8.300 per liter," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia pada Kamis (25/8/2022).

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan harga Pertalite di SPBU saat ini masih Rp7.650 per liter. Jika mengikuti harga ICP US$100 dengan nilai tukar Rp14.450, lanjutnya, maka harga Pertalite yang seharusnya sebesar Rp14.450 per liter.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) sebelumnya telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar pada 3 Agustus 2022.

Daftar lengkap harga BBM per hari ini di seluruh Indonesia, Jumat (26/8/2022):

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pertalite Rp7.650

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp17.900

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.900

Provinsi Sumatera Utara

Pertalite Rp7.650

Pertamax Rp12.750

Pertamax Turbo Rp18.250

Dexlite Rp18.150

Pertamina Dex Rp19.250

Provinsi Sumatera Barat

Pertalite Rp7.650

Pertamax Rp12.750

Pertamax Turbo Rp18.250

Dexlite Rp18.150

Pertamina Dex Rp19.250

Provinsi Riau dan Kepulauan Riau

Pertalite Rp7.650

Pertamax Rp12.750

Pertamax Turbo Rp18.600

Dexlite Rp18.500

Pertamina Dex Rp19.600

Kodya Batam

Pertalite Rp7.650

Pertamax Rp12.750

Pertamax Turbo Rp18.600

Dexlite Rp18.500

Pertamina Dex Rp19.600

Provinsi Bengkulu

Pertalite Rp7.650

Pertamax Rp12.750

Pertamax Turbo Rp18.600

Dexlite Rp18.500

Pertamina Dex Rp19.600

Provinsi Jambi

Pertalite Rp7.650

Pertamax Rp12.750

Pertamax Turbo Rp18.250

Dexlite Rp18.150

Pertamina Dex Rp19.250

Provinsi Sumatera Selatan

Pertalite Rp7.650

Pertamax Rp12.750

Pertamax Turbo Rp18.250

Dexlite Rp18.150

Pertamina Dex Rp19.250

Provinsi Bangka Belitung

Pertalite Rp7.650

Pertamax Rp12.750

Pertamax Turbo Rp18.250

Dexlite Rp18.150

Pertamina Dex Rp19.250

Provinsi Lampung

Pertalite Rp7.650

Pertamax Rp12.750

Pertamax Turbo Rp18.250

Dexlite Rp18.150

Pertamina Dex Rp19.250

Provinsi DKI Jakarta

Pertalite Rp7.650

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp17.900

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.900

Provinsi Banten

Pertalite Rp7.650

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp17.900

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.900

Provinsi Jawa Barat

Pertalite Rp7.650

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp17.900

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.900

Provinsi Jawa Tengah

Pertalite Rp7.650

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp17.900

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.900

Provinsi DI Yogyakarta

Pertalite Rp7.650

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp17.900

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.900

Provinsi Jawa Timur

Pertalite Rp7.650

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp17.900

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.900