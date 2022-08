Harga Pangan Hari Ini, 24 Agustus: Harga Minyak Goreng Naik Lagi

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan terpantau turun pada Rabu (24/8/2022). Namun, untuk minyak goreng masih terpantau mengalami kenaikan harga.

Berdasarkan pantauan Bisnis dari Pusat Informasi Harga Pangan Startegis (PIHPS) Nasional, Rabu (24/8/2022), harga minyak goreng kemasan bermerek 1 terpantau di harga Rp23.650 per kg atau ada kenaikan sebesar Rp450 (1,94 persen) dibanding hari sebelumnya.

Sementara itu harga minyak goreng kemasan bermerek 2 di harga Rp22.150 per kg, naik Rp550 (2,55 persen) dari sebelumnya, sedangkan untuk minyak goreng curah turun sebesar Rp200 (1,33 persen) jadi Rp14.800 dari sebelumnya.

Selanjutnya, harga juga terpantau turun untuk komoditas seperti daging sapi kualitas 1 seharga Rp133.050 per kg, turun Rp4.250 (3,1 persen) dari sebelumnya. Untuk daging sapi kualitas 2 terpantau di harga Rp127.300, turun tipis Rp800 (0,62 persen).

Kemudian, harga cabai merah keriting juga mengalami penurunan jadi Rp59.300 per kg, turun Rp1.700 (2,79 persen) dari sebelumnya. Sedangkan cabai rawit merah turun jadi Rp56.350 per kg, turun Rp6.750 (10,7 persen) dari sebelumnya dan cabai rawit hijau seharga Rp41.900 per kg, turun Rp9.700 (18,8 persen) dari sebelumnya.

Selanjutnya harga bawang merah ukuran sedang, mengalami penurunan sebesar Rp2.950 jadi 36.950 per kg (turun 7,39 persen) dari sebelumnya. Sedangkan bawang putih ukuran sedang juga turun sebesar Rp1.600 jadi Rp27.050 per kg (turun 5,58 persen) dari sebelumnya.

Untuk komoditas lain seperti gula pasir kualitas premium seharga Rp15.850 per kg, turun tipis Rp50 (0,31 persen). Sedangkan gula pasir lokal Rp14.350 per kg, turun Rp150 (1,03 persen) dari sebelumnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :