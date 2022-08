Listing Perdana di Bursa China, Saham Shanghai United Imaging Melonjak 75 Persen

Bisnis.com, JAKARTA – Saham Shanghai United Imaging Healthcare Co. dilaporkan melonjak di hari pertama perdagangannya hari ini di bursa China, Senin (22/8/2022).

Dilansir dari Bloomberg pada, saham perusahaan yang menyediakan sistem pencitraan medis, melonjak 65 persen menjadi 181,22 yuan, setelah naik sebanyak 75 persen tak lama setelah dibuka.

Shanghai United dijual masing-masing seharga 109,88 yuan dalam penawaran umum perdana (IPO) yang mengumpulkan 11 miliar yuan (US$1,6 miliar), berdasarkan data Bloomberg.

Baca Juga : SWF China Ikuti Rights Issue Kimia Farma KAEF Rp2 Triliun

Perusahaan ini adalah perusahaan China ketujuh yang terdaftar tahun ini dengan penawaran lebih dari US$1 miliar. IPO besar tetap aktif di China, berbeda dengan perlambatan di bursa-bursa lain seperti New York hingga London dan Hong Kong karena inflasi yang tinggi dan kenaikan suku bunga meredam prospek penjualan saham.

Saham United Imaging mencatat sesi awal terbaik ketiga di antara IPO besar di China tahun ini. Penjualan saham baru di China sebagian besar didorong oleh kinerja perseroan yang kuat dan fakta bahwa valuasi selama penawaran umum dibatasi oleh peraturan lokal.

Shanghai United Imaging menyediakan peralatan pencitraan medis, produk radioterapi, digital medis, dan solusi lainnya kepada pelanggannya. Dilaporkan telah ada 10 institusi medis ternama di China.

Penggalangan dana melalui IPO untuk perusahaan perawatan kesehatan China menjadi lebih menantang pada 2022 karena ketidakpastian yang mencakup penyesuaian kebijakan persetujuan obat nasional, dengan tingkat pertumbuhan untuk sektor yang melambat.

Dengan hasil dari penjualan saham, perusahaan yang berbasis di Shanghai ini berencana untuk berinvestasi dalam dana peralatan medis, proyek penelitian, pengembangan dan jaringan penjualannya, serta menambah modal.

CITIC Securities Co., China International Capital Corp Ltd., dan Haitong Securities Co. menjadi underwriter dalam penawaran saham United Imaging.

Baca Juga : Stabilkan Pasar Properti, Bank Sentral China Pangkas Suku Bunga Pinjaman

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :