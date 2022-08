Terungkap! Ini Penyebab Inflasi AS Turun jadi 8,5 Persen per Juli 2022  

Bisnis.com, JAKARTA – Inflasi Amerika Serikat (AS) turun menjadi 8,5 persen di bulan Juli 2022. Namun, capaian inflasi ini masih mendekati level tertinggi selama beberapa dekade.

Dilansir dari The Guardian pada Kamis (11/8/2022), laju kenaikan harga turun di AS pada Juli karena harga gas menurun. Hal ini menurunkan tingkat inflasi tahunan menjadi 8,5 persen, masih mendekati level tertinggi multi-dekade tetapi lebih rendah dari puncak 4 dekade yang dicapai pada Juni 2022 sebesar 9,1 persen.

Meski angka inflasi AS pada bulan Juli masih tinggi, tetapi menunjukkan penurunan signifikan dari tingkat tahunan sebesar 9,1 persen yang tercatat di bulan Juni dan akan meningkatkan harapan bahwa inflasi akhirnya mencapai puncaknya di AS. Ini mengikuti indikator lain yang menyarankan kenaikan harga sedang.

Lantas, apa yang membuat angka inflasi AS turun menjadi 8,5 persen pada Juli 2022?

Laporan itu menunjukkan seberapa luas inflasi telah menyebar ke seluruh perekonomian. Setelah menghapus biaya makanan dan energi yang sangat fluktuatif, harga naik 5,9 persen di tahun ini hingga akhir Juli 2022, sesuai dengan pembacaan bulan lalu.

Sementara itu, harga gas telah turun tajam di AS setelah mencapai rata-rata nasional US$5 per galon pada pertengahan Juni. Menurut AAA, saat ini, harga gas rata-rata lebih dari US$4 per galon, naik sekitar US$1 dari waktu yang sama tahun lalu.

Lalu, harga komoditas lain termasuk tembaga, gandum, dan jagung juga turun dalam beberapa pekan terakhir, setelah naik tajam menyusul invasi Rusia ke Ukraina.

Departemen Tenaga Kerja juga melaporkan bahwa indeks bensin turun 7,7 persen pada bulan Juli, mengimbangi kenaikan indeks makanan dan tempat tinggal. Di sisi lain, indeks makanan meningkat 10,9 persen selama tahun lalu, kenaikan 12 bulan terbesar sejak periode yang berakhir Mei 1979.

“Harga energi dan pangan terkenal fluktuatif dan masih bisa naik lagi. Dan harga masih naik untuk kebutuhan pokok lainnya termasuk perumahan dan layanan seperti perawatan kesehatan, yang mungkin tidak turun secepat minyak atau jagung,” jelas laporan The Guardian, seperti dikutip pada Kamis (11/8/2022).

Lebih lanjut, penurunan inflasi akan menjadi keuntungan bagi pemerintahan Biden yang minggu ini meloloskan Undang-Undang Pengurangan Inflasi senilai US$739 miliar di Senat. Adapun, RUU ini bertujuan untuk mengatasi krisis iklim sambil menurunkan biaya perawatan kesehatan dan menaikkan pajak pada perusahaan besar.

RUU itu disahkan tak lama setelah pemerintah mengumumkan AS telah menambahkan 528.000 pekerjaan baru pada Juli, jauh lebih tinggi dari yang diharapkan dan dorongan lain untuk Biden.

Kondisi pasar pekerjaan yang masih panas dan tingkat inflasi yang masih tinggi, menyebabkan Federal Reserve atau The Fed kemungkinan akan terus menaikkan suku bunga karena mencoba menurunkan inflasi kembali ke tingkat target 2 persen.

