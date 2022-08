Harga BBM Shell Turun, Bagaimana Harga BBM Pertamina?

Bisnis.com, JAKARTA – Sejalan dengan aturan pemerintah terkait harga jual bahan bakar minyak (BBM), badan usaha swasta seperti Vivo dan Shell telah kompak menurunkan harga jual BBM. Lantas, bagaimana dengan harga BBM di SPBU Pertamina?

Sebelumnya, VP Corporate Realtions Shell Indonesia Susi Hutapea mengatakan pihaknya rutin melakukan penyesuaian harga dengan beberapa indikator, salah satunya yaitu harga produk minyak olahan berdasarkan Mean of Platts Singapore (MOPS). Selain itu, penurunan yang terjadi juga sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Adapun, harga Shell di Pulau Jawa untuk tipe Super (RON 92) yang semula Rp18.990 per liter menjadi Rp17.300 per liter. Shell V-Power (RON) 95 turun Rp2.200 yang semula Rp20.500 menjadi Rp18.300 per liter.

Sementara itu, Shell V-Power Diesel (CN 51) yang semula Rp21.870 per iter menjadi Rp19.280 per liter, sedangkan Shell V-Power Nitro+ menjadi Rp18.520 (turun dari Rp21.280 per liter).

Adapun, BBM di PT Pertamina (Persero) telah lebih dahulu melakukan penyesuaian harga sejak 10 Juli lalu.

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Baca Juga : Harga BBM Shell Turun Drastis, Ternyata Ini Alasannya

Berdasarkan Dengan penyesuaian harga tersebut, maka harga Pertamax Turbo yang tadinya Rp14.500 naik menjadi Rp16.200 per liter untuk wilayah Jawa-Bali. Harga tertinggi Pertamax Turbo ada di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Batam dan Bengkulu yaitu Rp16.900 per liter.

Kemudian, harga Pertamina Dex yang sebelumnya Rp13.700 naik menjadi Rp16.500 per liter, sedangkan harga Dexlite yang tadinya Rp12.950 menjadi Rp15.000 per liter.

Sementara itu, harga Pertalite untuk semua wilayah di Indonesia sebesar Rp7.650 per liter, sedangkan harga Pertamax bervariasi dari Rp12.500 hingga Rp13.000 per liter.

Berikut ini daftar harga BBM Non-subsidi Pertamina:

Wilayah Pertamina Dex Dexlite Pertamax Pertamax Turbo Naggroe Aceh Darussalam Rp16.500 Rp15.000 Rp12.500 Rp16.200 Sumatra Utara Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 Sumatra Barat Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 Riau Rp17.200 Rp15.700 Rp13.000 Rp16.900 Kep. Riau Rp17.200 Rp15.700 Rp13.000 Rp16.900 Batam Rp17.200 Rp15.700 Rp13.000 Rp16.900 Jambi Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 Bengkulu Rp17.200 Rp15.700 Rp13.000 Rp16.900 Sumatra Selatan Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 Bangka-Belitung Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 Lampung Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 DKI Jakarta Rp16.500 Rp15.000 Rp12.500 Rp16.200 Banten Rp16.500 Rp15.000 Rp12.500 Rp16.200 Jawa Barat Rp16.500 Rp15.000 Rp12.500 Rp16.200 Jawa Tengah Rp16.500 Rp15.000 Rp12.500 Rp16.200 DI Yogyakarya Rp16.500 Rp15.000 Rp12.500 Rp16.200 Jawa Timur Rp16.500 Rp15.000 Rp12.500 Rp16.200 Bali Rp16.500 Rp15.000 Rp12.500 Rp16.200 NTB Rp16.500 Rp15.000 Rp12.500 Rp16.200 NTT Rp16.500 Rp15.000 Rp12.500 Rp16.200 Kalimantan Barat Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 Kalimantan Tengah Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 Kalimantan Selatan Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 Kalimantan Timur Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 Kalimantan Utara Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 Sulawesi Utara Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 Gorontalo Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 Sulawesi Tengah Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 Sulawesi Tenggara Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 Sulawesi Selatan Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 Sulawesi Barat Rp16.850 Rp15350 Rp12.750 Rp16.550 Maluku - Rp15.350 Rp12.750 - Maluku Utara - Rp15.350 Rp12.750 - Papua - Rp15.350 Rp12.750 Rp16.550 Papua Barat Rp16.850 Rp15.350 Rp12.750 -

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :