Mendag: Harga Minyak Goreng Curah di Jateng di Bawah Rp14.000 per Liter

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga minyak goreng curah rata-rata sudah berada di bawah Rp14.000 per liter.

Mendag menyebut sejumlah harga barang kebutuhan pokok (bapok) juga terpantau turun dan stabil. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat meninjau Pasar Gayamsari di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/7/2022).

"Harga minyak goreng curah saat ini di bawah Rp14.000 per liter yaitu di kisaran Rp12.000 per liter-Rp12.500 per liter dan Rp13.000 per liter," kata Mendag Zulhas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/7/2022).

Di Pasar Gayamsari, imbuhnya, pedagang menjual minyak goreng curah dengan menggunakan botol-botol plastik sehingga harganya ditambah Rp500 per botol. Kalau harganya Rp12.000 per liter, dengan kemasan botol, maka harganya menjadi Rp12.5000 per liter.

"Ini karena harga minyak sudah murah," ujarnya.

Hasil pantauan menunjukkan harga sejumlah komoditas bapok di Pasar Gayamsari jika dibandingkan bulan lalu tercatat stabil yaitu beras medium Rp10.000 per kg, beras premium Rp12.500 per kg, telur ayam ras Rp28.000 per kg.

Sejumlah harga komoditas bapok lainnya terpantau turun, yaitu gula pasir turun 3,70 persen menjadi Rp13.000 per kg, minyak goreng curah sudah sesuai HET turun 16,13 persen menjadi Rp11.700 per liter, minyak goreng kemasan turun 8,70 persen menjadi Rp21.000 per liter.

Kemudian, harga tepung terigu turun 9,09 persen menjadi Rp10.000 per kg, cabai merah keriting turun 13,33 persen menjadi Rp75.000 per kg, cabai rawit merah turun 35,29 persen menjadi Rp55.000 per kg.

Selanjutnya, harga bawang merah turun 27,27 persen menjadi Rp40.000 per kg, bawang putih turun 8,33 persen menjadi Rp22.000 per kg, dan daging sapi turun 3,85 persen menjadi Rp125.000 per kg.

Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada Rabu (27/7/2022), harga minyak goreng curah dijual di pasar-pasar tradisonal Indonesia rata-rata Rp15.600 per kg atau lebih murah dibanding harga eceran tertinggi pemerintah yaitu Rp15.500 per kg. Untuk minyak goreng kemasan 2 dijual Rp22.750 per kg, dan kemasan merk 1 Rp24.750 per kg.

