Mendag Zulhas Traktir Emak-Emak saat Sidak ke Pasar Cibinong

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memantau langsung ketersediaan dan harga bahan pokok di Pasar Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (22/7/2022) pagi.

Pada kesempatan tersebut, bukan hanya meninjau harga bahan pokok, Mendag yang akrab disapa Zulhas ini turut membayarkan belanjaan para ibu-ibu, seperti minyak goreng, cabai , bawang merah, hingga daging sapi.

“Ibu mau saya belanjakan gula? Saya kasih dua kilo,” kata Zulhas, Jumat (22/7/2022).

Terpantau harga gula pasir lokal di Pasar Cibinong sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp13.500 per kilogram (kg).

Penurunan harga terjauh terjadi pada cabai dan bawang merah. Pedagang melaporkan bahwa harga cabai merah keriting yang sebelumnya tembus lebih dari Rp100.000 per kg, kini di harga Rp80.000 per kg. Harga cabai rawit pun lebih rendah, yakni Rp70.000 per kilogram.

Bahkan harga bawang merah yang pada minggu lalu masih di angka Rp70.000 per kg, kini sudah di harga Rp40.000 per kg.

“Bawang satu kilo, cabai satu kilo, kasih ibu,” ujar Zulhas kepada pedagang.

Harga minyak goreng curah yang dijual pedagang turut terpantau telah dibawah HET, yakni Rp15.000/kg dan Rp14.000/L (kemasan botol).

Zulhas terlihat memborong minyak goreng curah untuk dibagikan kepada masyarakat. Bahan pokok yang menjadi incaran para ibu-ibu tersebut pun langsung diserbu.

Selain itu, Zulhas juga menyambangi penjual daging sapi. Pedagang mengaku harga daging sapi tertahan di harga Rp135.000 per kilogram semenjak Idulfitri.

Padahal, bila mengacu pada harga acuan dari Kementerian Perdagangan, harga daging sapi di angka Rp105.000 per kilogram. Bahkan sebelumnya pada momen Idulfitri lalu, harga daging sempat menyentuh Rp150.000 per kg.

“Ibu belanja ya? Mau saya belikan daging? Ibu saya belikan masing-masing satu kilo,” ujarnya.

Para pedagang dan pembeli pun kegirangan saat Mendag Zulhas membelikan kebutuhan pokok dan bahkan membayarkan barang dagangan dengan harga lebih.

“Terima kasih pak, alhamdulillah rezeki,” ujar salah satu ibu-ibu yang dibelikan daging sapi oleh Zulhas.

Dalam kunjungannya tersebut, harga bahan pokok relatif stabil bahkan turun seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam.

Harga daging ayam kini berkisar antara Rp37.000 hingga Rp38.000 per kilo sementara telur ayam stabil di harga Rp28.000 per kg.

“Harga telur stabil, ayam turun, cabai turun, bawang turun,” jelas Zulhas.

