Update Harga Minyak Goreng Hari Ini, Benarkah Sudah Turun?

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak goreng secara rata-rata nasional tercatat menurun meski masih belum mencapai harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.

Berdasarkan data hargapangan.id per Senin (4/7/2022), harga minyak goreng di pasar tradisional mengalami penurunan.

Harga minyak goreng curah tercatat Rp16.950 per kg atau turun Rp400 dari hari sebelumnya. Harga minyak goreng kemasan bermerek 1 dan 2 juga tercatat menurun.

Minyak goreng kemasan bermerek 1 dibanderol Rp25.900 per kg atau turun Rp100, sedangkan minyak goreng bermerek 2 Rp24.600 atau turun Rp150 dari hari sebelumnya.

Kemudian di pasar modern, harga minyak goreng di semua provinsi juga cenderung stabil. Harga minyak goreng curah masih berada di kisaran Rp18.150 per kg, sedangkan harga minyak goreng kemasan bermerek 1 dan 2 di mana masing-masing tercatat Rp26.250 per kg dan Rp25.550 per kg.

Harga minyak goreng di sejumlah gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indimaret juga terpantau turun dengan harga mulai dari Rp19.500.

Berikut perkembangan harga minyak goreng berdasarkan pantauan Bisnis di gerai Indomaret, Alfamart pada Selasa pagi (5/7/2022).

Harga minyak goreng di Indomaret Penjernihan 12 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat:

- Bimoli pouch 1 liter Rp24.700

- Sania pouch 1 liter Rp25.300

- Barco pouch 1 liter Rp38.800

- Camar pouch 2 liter Rp37.900

- Harumas pouch 2 liter Rp37.900

- Sovia pouch 2 liter Rp38.700

- Fortune pouch 2 liter Rp38.800

- Sania pouch 2 liter Rp38.900

- Filma pouch 2 liter Rp39.900

- Bimoli pouch 2 liter Rp48.700

- Bimoli special pouch 2 liter Rp49.300

- Tropical botol 2 liter Rp50.600

Harga minyak goreng di Alfamart Bendungan Hilir, Jakarta Pusat:

- Fitri 900 ml Rp19.500

- Sania pouch 1 liter diskon dari Rp21.400 menjadi Rp19.900

- Bimoli pouch 1 liter diskon dari Rp25.800 menjadi Rp25.300

- Bertolli evo cls 250 ml Rp45.500

- Bertolli evo botol 250 ml Rp46.500

- Sovia pouch 2 liter diskon dari Rp42.200 menjadi Rp38.700

- Sania pouch 2 liter diskon dari Rp42.600 menjadi Rp38.900

- Bimoli pouch 2 liter diskon dari Rp50.700 menjadi Rp49.900

- Tropical botol 2 liter Rp50.700

