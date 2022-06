Top 5 News Bisnisindonesia.id: BNPB Ambil Alih Penanganan Wabah PMK, Laju Deposito Mulai Terkontraksi

Bisnis.com, JAKARTA – Gerak cepat dibutuhkan untuk mengatasi penyebaran penyakit mulut dan kuku. Penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kemungkinan bakal dilakukan Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) setelah kinerja Kementerian Pertanian dinilai jeblok. Parlemen menyatakan kekecewaan atas sikap Kementan dalam menghadapi kasus ini.

Sementara itu, kendati pertumbuhan dana simpanan masyarakat di industri perbankan masih mencatatkan pertumbuhan positif, segmen simpanan berjangka atau deposito justru sudah menunjukkan penurunan.

Selain berita tentang penanganan wabah PMK dan menurunnya simpanan dana masyarakat di deposito, Bisnisindonesia.id setiap hari menyajikan informasi yang disajikan lebih mendalam dan analitis.

Berikut 5 berita pilihan Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Selasa (28/6/2022) yang kami hidangkan untuk Anda, para pembaca yang budiman.

1. Gerak Lambat Kementan, BNPB Ambil Alih Penanganan Wabah PMK

Wabah yang telah meluas setidaknya sejak dua bulan terakhir telah menyita perhatian para peternak. Penyakit ini berdampak pada kesehatan hewan ternak. Tidak jarang, PMK menyebabkan hewan yang mengidap mati secara mendadak.

Selama wabah ini mencuat ke permukaan, tugas penanganan kasus PMK dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Belakangan, Istana memberikan lampu hijau kepada BNPB membantu penyelesaian wabah tersebut.

2. Asal-Usul Pertemuan G7, Semula Hanya Organisasi Sementara

Mulai 26 Juni hingga 28 Juni Kelompok 7 Negara Maju plus Pimpinan Uni Eropa yang lebih dikenal sebagai G7 mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Schlos Elmau, Bavaria.

Baca Juga : Top 5 News Bisnisindonesia.id: Siasat Bank Kuasai Pembiayaan Daring Hingga Prospek Bisnis Jalan Tol

Pertemuan yang dihelat di rumah bersejarah yang dibangun seorang filsuf Jerman ini merupakan pertamuan yang ke 48. Kali ini Jerman menjadi pemegang presidensi G7. Dalam pertemuan tersebut, Jerman mengundang Indonesia dan beberapa negara mitra G7 lainnya hadir dalam kegiatan tersebut.

The Group of Seven atau G7 kini menjadi forum politik lintas negara yang memiliki pengaruh penting di dunia.

3. Menakar Dampak Pelarangan Impor Emas Rusia bagi Indonesia

Truk diparkir di tambang terbuka tambang tembaga dan emas Grasberg di dekat Timika, Papua, pada 19 September 2015./Antara-Muhammad Adimaja

Rencana pengumuman pelarangan impor emas dari Rusia oleh Amerika Serikat (AS), Inggris, Jepang, dan Kanada mendorong harga komoditas itu menguat. Tak mau ketinggalan momentum ini, Pemerintah Indonesia pun mendorong perusahaan tambang untuk meningkatkan cadangan emas mereka.

Kendati analis memandang larangan tersebut hanya akan berdampak kecil, apalagi penentu standar pasar komoditas di Inggris, London Bullion Market Association telah menghapus penyulingan emas Rusia dari daftar terakreditasi pada Maret, perusahaan tambang di Tanah Air tetap perlu mengintensifkan lagi kegiatan eksplorasinya.

Siklus kenaikan harga emas relatif jarang terjadi dalam kurun waktu yang lama jika dibandingkan dengan komoditas mineral lainnya. Itu sebabnya pelaku industri tambang domestik dapat mengoptimalkan momentum kenaikan harga yang didorong oleh pasokan emas yang makin ketat pada pertengahan tahun ini.

Aksi penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) masih semarak menjelang awal semester II/2022. Setidaknya terdapat empat calon emiten yang berada pada tahap book building. Bahkan, perusahaan penyedia platform penjualan aset kripto juga melirik opsi penggalangan dana jumpo melalui IPO.

Dari jajaran calon emiten yang menyatakan siap untuk IPO, analis Pilarmas Investindo Sekuritas Desy Israhyanti menilai calon emiten yang dianggap menarik adalah ARKO dan GULA. ARKO memiliki prospek positif seiring dengan dukungan pemerintah pada peningkatan penggunaan energi terbarukan.

5. Bank Pacu Dana Murah, Laju Deposito Mulai Terkontraksi

Mengacu data Analisis Perkembangan Uang Beredar Mei 2022 dari Bank Indonesia, nilai simpanan berjangka mencapai Rp2.710 triliun, turun 0,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau secara year-on-year (YoY).

Nilai ini juga tercatat menjadi yang terendah sepanjang tahun ini. Pada April 2022 total nilai simpanan berjangka masih sebesar Rp2.726,9 triliun, sedangkan Maret 2022 sebesar Rp2.735,4 triliun, Februari 2022 sebesar Rp2.757 triliun, dan Januari 2022 sebesar Rp2.772 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :