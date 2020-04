Kalbe Farma Siap Layani 4.000 Tes PCR Gratis

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kalbe Farma Tbk. melalui kerja sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menghadirkan layanan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) virus corona secara gratis.

Perseroan telah menyediakan laboratorium pemeriksaan PCR untuk penderita Covid-19 dengan kapasitas 8.000 tes per bulan.

Direktur PT Kalbe Farma Tbk.Sie Djohan mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan bantuan tahap awal sebesar Rp25 miliar dalam berbagai bentuk.

Sebut saja, 5.000 tes PCR yang saat ini akan dilakukan di laboratorium KALGen InoLab, perusahaan joint venture, antara Kalbe Farma dengan Toyota Tsusho dan Hoken Kagaku dari Jepang.

"Tes ini akan kami layani secara cuma-cuma untuk rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya," katanya melalui siaran pers, Kamis (16/4/2020).

Selanjutnya, bantuan rapid test sebanyak 10.000 tes yang juga akan dilakukan secara gratis melalui aplikasi klik dokter, bekerja sama dengan rumah sakit rujukan di Jakarta, di mana untuk penderita positif Covid-19 akan dilanjutkan dengan tes PCR.

Lalu, bantuan berupa alat perlindungan diri (APD) sebanyak 20.000 yang akan disumbangkan untuk rumah sakit di Jakarta dan juga di daerah.

Ada pula masker sebanyak 1 juta juga akan disumbangkan ke rumah sakit di berbagai daerah, dan vitamin serta obat-obatan dari Kalbe Farma juga akan disumbangkan untuk rumah sakit di berbagai daerah.

Khusus untuk tes PCR, Kalbe Farma melalui anak perusahaannya KALGen InoLab, per 13 April telah menyediakan layanan tes PCR yang merupakan gold standar untuk pemeriksaan Covid-19 dengan mendeteksi RNA virus SARS-Cov-2 yang menjadi standar baku pemerintah Indonesia dan WHO.

Djohan mengatakan Laboratorium KALGen InoLab menjadi laboratorium swasta pertama yang mempunyai fasilitas dengan bio safety level 2+ serta peralatan pemeriksaan dan sumber daya manusia yang terlatih.

Hal ini sesuai dengan persyaratan Kementerian Kesehatan, melalui surat edaran Menteri Kesehatan No. HK0201/Menkes/234/2020 tentang pedoman pemeriksaan uji RT-PCR bagi laboratorium yang melakukan pemeriksaan Covid-19.

Sebagai laboratorium pemeriksaan COVID-19, KALGen InoLab tidak melayani pasien perorangan, tetapi hanya menerima sampel dari rumah sakit, khususnya dari rumah sakit rujukan Covid-19.

Pengambilan sampel dari swab, usapan hidung dan tenggorokan, akan dilakukan di rumah sakit yang menyediakan layanan tersebut.

"Kapasitas awal tersedia saat ini di laboratorium KALGen InoLab sejumlah 140 tes per hari, atau kira-kira 4.000 tes per bulan, yang akan segera kami tingkatkan menjadi 8.000 tes per bulan setelah mesin ekstraksi otomatis kami tiba di Jakarta," kata Djohan.

Hasil pemeriksaan laboratorium KALGen InoLab akan diketahui dalam waktu 24 jam sejak sampel diterima, atau dengan kata lain sampel yang masuk hari ini hasilnya akan bisa diketahui keesokan harinya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : kalbe farma Virus Corona