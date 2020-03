Ujian Akuntan Manajemen, Cima Gelar Ujian Jarak Jauh Mulai Mei 2020

Bisnis.com, JAKARTA -- Chartered Institute of Management Accountants mengumumkan bahwa mulai Mei 2020 siswa CIMA dapat mengikuti ujian jarak jauh untuk pertama kalinya.

Ini terjadi karena pandemi Coronavirus telah memaksa banyak pusat tes untuk tutup, mencegah pengiriman ujian Objektif CIMA dan ujian Studi Kasus kepada siswa di seluruh dunia.

Baca Juga : Portal Guru Berbagi Bekali Pengajar untuk Bimbing Siswa Secara Online

Asosiasi Akuntan Profesional Bersertifikat Internasional, suara terpadu CIMA dan American Institute of CPAs (AICPA), telah bekerja sama secara erat dengan mitra penguji untuk menghasilkan solusi pengujian sejak awal pandemi.

Langkah ini memungkinkan siswa untuk terus maju untuk menjadi pemegang penunjukan Chartered Global Management Accountant (CGMA) dan meningkatkan kumpulan akuntan manajemen yang mampu mendukung bisnis dan layanan publik.

Baca Juga : CIMA Optimistis Industri Syariah Indonesia Dapat Bersaing di Global

Vice President Examinations – Management Accounting at the Association of International Certified Professional Accountants Stephen Flatman mengatakan saat ini manusia tengah hidup di masa yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Akibatnya, siswa kami terganggu dan tidak dapat mengikuti ujian. Kami senang berbagi kabar baik hari ini bahwa siswa CIMA akan dapat mengikuti Tes Objektif dan ujian Studi Kasus dari rumah mereka dan dengan gangguan minimal,” terangnya lewat keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (31/3/2020).

Baca Juga : CIMA Luncurkan Program Sertifikasi Keuangan Syariah

Chief Executive Management Accounting at the Association of International Certified Professional Accountants, Andrew Harding menegaskan perubahan dan pendekatan ini akan membantu siswa menjaga karier mereka untuk terus bergerak, meskipun di tengah ketidakpastian saat ini. Hal itu diharapkan dapat menguntungkan baik individu maupun ekonomi dalam jangka panjang.