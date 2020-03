Stimulus Jilid II Tebar Sentimen Positif ke Pasar

Bisnis.com, JAKARTA–Stimulus gelombang kedua yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka menangkal dampak ekonomi dari virus Corona atau Covid-19 menimbulkan sentimen positif di pasar.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan hal ini terbukti dengan menguatnya IHSG sebesar 0,24% ke level Rp4.908 setelah sempat terkoreksi 5%.

"Perdagangan IHSG dihentikan pada sesi pertama perdagangan hari ini. Namun, bauran kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, BI dan, OJK mendapatkan respon positif pelaku pasar saham," katanya, Jumat (13/3/2020).

Respon positif ini juga nampak dari sisi nilai tukar dimana rupiah sempat melemah mendekati level Rp15.000 per dolar AS menjadi tinggal Rp14.778 per dolar AS, melemah 1,76%.

Senada, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan bahwa perbaikan IHSG hari ini merupakan respon positif atas stimulus gelombang dua yang digelontorkan pemerintah.

Namun, perbaikan IHSG kali ini tidak murni disebabkan oleh sentimen positif karena stimulus. "Adanya buyback juga turut mendorong pembelian oleh investor lainnya," kata Piter.

Selain itu, ada faktor teknikal yang juga turut membantu membaiknya IHSG hari ini. Harga dari beberapa saham yang tergolong blue chips saat ini terlihat sangat murah dan mendorong investor untuk membeli saham tersebut.

Seperti diketahui, pemerintah akhirnya menggelontorkan stimulus fiskal mencapai Rp22,9 triliun yang bersumber dari relaksasi empat jenis pajak yakni PPh 21, PPh 22 Impor, PPh Badan, dan restitusi PPN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan paket stimulus ekonomi jilid kedua diharapkan bisa mendorong sektor riil di tengah tekanan perekonomian akibat virus corona.

Dia menyampaikan pemerintah telah mendengar masukan dari pemangku kepentingan, termasuk pengusaha dan CEO perbankan dalam mengodok stimulus jilid kedua ini. Menurutnya, stimulus kali ini akan membantu perusahaan-perusaahaan berskala menengah. Sementara itu, paket stimulus sebelumnya lebih ditujukan untukperusahaan-perusaahaan berskala mikro dan kecil.