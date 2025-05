Chevron Diisukan Balik ke Hulu Migas RI, Penemuan Big Fish Terbuka Lebar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai masuknya investor minyak dan gas bumi (migas) kakap, seperti Chevron, ke Indonesia berpotensi untuk mendorong penemuan lapangan migas dengan potensi cadangan besar atau big fish.



Chevron dikabarkan berpotensi kembali berinvestasi di sektor hulu migas RI. Sebelumnya, raksasa migas asal Amerika Serikat (AS) itu sempat menggarap beberapa proyek migas jumbo di Tanah Air, seperti Blok Rokan dan Indonesia Deepwater Development (IDD), sebelum akhirnya hengkang.

Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai masuknya perusahaan minyak skala global atau international oil companies (IOCs), seperti Chevron, ke Indonesia menjadi sinyal positif. Menurutnya, hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas.



Dia juga berpendapat, jika Chevron kembali berinvestasi di RI, perusahaan itu berpotensi menemukan lapangan migas skala besar baru.



"Dengan masuknya perusahaan migas internasional sekelas IOCs seperti Chevron kembali ke hulu migas, peluang untuk bisa ditemukannya lapangan migas skala besar, cadangan minyak di atas 500 juta barel dan gas di atas 3 Tcf [triliun kaki kubik], kembali terbuka," tutur Pri Agung kepada Bisnis, Senin (19/5/2025).



Selain itu, dia juga menilai kabar masuknya kembali Chevron ke sektor hulu migas Tanah Air, memunculkan peluang investasi untuk proyek peningkatan produksi minyak dengan metode enhanced oil recovery (EOR) skala 100.000 barel per hari (bph) ke atas.



Tak hanya itu, investasi carbon capture and storage (CCS) maupun carbon capture, utilization, and storage (CCUS) juga menjadi lebih berprospek untuk bisa terealisasikan.



Menurutnya, hal ini akan menjadi sinyal yang kemudian akan menarik perusahaan-perusahaan sekelas IOCs lainnya untuk berinvestasi di hulu migas Indonesia.



Dia menuturkan, Indonesia memiliki potensi hulu migas yang besar di Asia Pasifik. Hal ini menjadikan RI selalu masuk radar perusahaan migas raksasa untuk berinvestasi, khususnya terkait eksplorasi dan produksi.



Namun, menurutnya, pemerintah malah seringkali terlalu menerapkan micro management dalam pengelolaan hulu migas sehingga lebih terfokus pada berapa biaya investasi dan berapa penerimaan negara.



"Semestinya kan titik beratnya lebih ke arah investasi untuk menggerakkan perekonomian dalam arti luas dan produksi untuk ketahanan energi," kata Pri Agung.



Pernyataan Pri Agung tentu bukan isapan jempol, berdasarkan data SKK Migas, secara total Indonesia memiliki 128 cekungan migas, sementara lebih dari setengahnya atau 65 cekungan belum dikelola. Adapun, potensi sumber daya migas itu mencapai 2,41 miliar barel minyak dan 35,3 Tcf untuk gas.



Lebih lanjut, Pri Agung pun mengingatkan pemerintah untuk bertindak agar para investor migas raksasa global bisa menanamkan modalnya di Tanah Air. Menurutnya, pemerintah perlu memberi kemudahan investasi, meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan untuk eksekusi hingga memberikan konsistensi kebijakan-regulasi.



Di samping itu, pemerintah harus memperhatikan kebijakan perdagangan dan harga energi domestik jangan bersifat proteksionis.



"Dalam hal terkait kelayakan keekonomian, pendekatannya jangan mikro manajemen," imbuh Pri Agung.



Pri Agung pun mewanti-wanti pemerintah untuk bergerak cepat. Apalagi, saat ini pengembangan sektor hulu migas menghadapi tantangan di tengah tren transisi energi. Tantangan itu seperti persaingan investasi dengan negara lain yang ketat.



Selanjutnya, saat ini penggarapan hulu migas memiliki tuntutan untuk dipadukan dengan low carbon emission. Di sisi lain, tidak banyak investor yang bisa memiliki kemampuan lengkap dari eksplorasi-produksi hingga CCS/CCUS.



"Makanya, kita perlu akomodatif, apalagi jika sudah ada [Chevron] sekelas IOCs yang tertarik," kata Pri Agung.



Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyiratkan potensi kembalinya Chevron untuk berinvestasi di sektor hulu migas Tanah Air.



Dia menuturkan, pemerintah tengah mempercepat proses lelang untuk 30 wilayah kerja (WK) migas.



"Jadi salah satu pemain global itu adalah Chevron, ya mungkin mereka juga akan kembali," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/5/2025).



Dia tak memerinci blok migas mana yang mungkin diincar Chevron. Namun, Yuliot menyambut baik jika perusahaan asal AS itu kembali masuk berinvestasi di Indonesia.



"Kan mereka [Chevron] juga cukup lama [berinvestasi di Indonesia] dan juga punya pengalaman cukup di bidang hulu migas," ucap Yuliot.



Dalam kesempatan yang sama, Plh Dirjen Migas Tri Winarno irit bicara soal kabar kembali masuknya Chevron ke Indonesia. Dia hanya menegaskan bahwa ini menjadi bukti bahwa sektor hulu migas RI masih menarik.



"Yang jelas kan kalau Chevron masuk kan berarti memang migas di Indonesia masih cukup menarik," katanya.