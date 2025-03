Tiket Whoosh Bisa Dipesan H-25 Sebelum Keberangkatan, Cek Selengkapnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) resmi memperpanjang masa penjualan tiket Whoosh selama libur Lebaran 2025, yaitu menjadi 25 hari sebelum jadwal keberangkatan.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa mengatakan guna memudahkan masyarakat dalam merencanakan perjalanan selama masa libur Lebaran, saat ini tiket Whoosh dapat dipesan lebih awal, yaitu mulai 11 hingga 25 hari sebelum jadwal keberangkatan.

Dengan kebijakan ini, masyarakat sudah bisa membeli tiket untuk keberangkatan pada April 2025, termasuk untuk perjalanan masa libur Lebaran.

“Sebelumnya, tiket Whoosh hanya dapat dipesan mulai 11 hingga 14 hari sebelum keberangkatan. Inovasi ini dilakukan guna memberikan fleksibilitas dan kenyamanan lebih bagi para penumpang dalam menentukan jadwal perjalanan mereka,” kata Eva di Stasiun KCIC Halim, dikutip Minggu (16/3/2025).

Meski demikian, Eva menyatakan bahwa tren pembelian tiket Whoosh menunjukkan sekitar 85% penumpang membeli tiket pada hari keberangkatan. Untuk itu, KCIC mengimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan lebih awal dan melakukan pembelian tiket secara online guna menghindari risiko kehabisan tiket serta memastikan perjalanan lebih lancar dan nyaman.

Masyarakat yang melakukan pembelian di hari yang sama dengan jadwal keberangkatan perlu memperhatikan bahwa pembelian tiket Whoosh secara online dapat dilakukan hingga 30 menit sebelum keberangkatan melalui kanal online.

Sementara itu, pembelian secara offline dapat dilakukan di loket dan vending machine stasiun hingga 15 menit sebelum keberangkatan.

KCIC juga mendorong masyarakat untuk membeli tiket lebih awal melalui kanal online guna menghindari antrean di stasiun. Melalui pembelian online, penumpang mendapatkan kepastian tempat duduk dan dapat lebih santai saat tiba di stasiun.

Selain itu, khusus untuk transaksi melalui aplikasi Whoosh dan situs *ticket.kcic.co.id*, tersedia kemudahan refund dan reschedule secara online, sehingga perjalanan menjadi lebih fleksibel.

Adapun, KCIC menyediakan sebanyak 808.946 tempat duduk dalam 1.346 perjalanan Whoosh selama masa angkutan Lebaran 2025. Peningkatan kapasitas ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang, terutama pada tanggal-tanggal favorit yang diprediksi terjadi pada 5 April atau H+2 Lebaran.

“Kami memproyeksikan jumlah penumpang Whoosh selama angkutan Lebaran akan meningkat hingga 30%, mencapai hingga 24.000 penumpang per hari,” kata Eva.

Sebagai perbandingan, pada hari kerja biasa, jumlah penumpang Whoosh berkisar antara 16.000-18.000 per hari, sedangkan pada akhir pekan bisa mencapai 18.000-21.000 penumpang per hari.

Eva menyampaikan bahwa KCIC mengoperasikan 60 perjalanan reguler per hari, meningkat 20% dibandingkan dengan angkutan Lebaran tahun sebelumnya yang hanya mencapai 52 perjalanan per hari. Peningkatan jumlah perjalanan ini turut menambah kapasitas tempat duduk harian menjadi 37.262 tempat duduk, naik dari 31.252 tempat duduk per hari pada tahun lalu.