Deretan Program Mudik Gratis 2025, Cara Daftar dan Syaratnya Jangan Sampai Kehabisan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Seperti tahun-tahun sebelumnya, program mudik gratis digelar oleh pemerintah melalui BUMN dan juga perusahaan swasta.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada 28-30 Maret. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, Polri telah menyiapkan Operasi Ketupat yang akan berlangsung mulai 26 Maret hingga 8 April 2025.

Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan melebihi 100 juta orang.

Bagi Anda yang ingin mengikuti program mudik gratis 2025 berikut daftarnya

1. Mudik Gratis Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyediakan program mudik gratis bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Program ini bertujuan mengurangi risiko kecelakaan dengan memindahkan pemudik motor ke moda transportasi bus atau kapal laut. Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs resmi Kemenhub.

Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Moda transportasi darat dan laut digunakan untuk membawa pemudik pulang ke kampung halamannya, seperti bus, kapal laut dan kereta api.

Syarat Mudik Gratis

Bagi yang tertarik mengikuti program mudik gratis 2025 dari Kemenhub, catat beberapa syarat berikut:

Bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau Kartu Keluarga (KK).

Hanya memiliki satu tujuan mudik.

Untuk perjalanan pulang-pergi (PP), pendaftaran perlu dilakukan secara bersamaan.

Registrasi ulang bisa dilakukan di posko yang telah ditentukan panitia H+7 dari tanggal pendaftaran.

Jika gagal registrasi ulang dalam waktu H+7 pendaftaran, maka peserta akan dianggap gugur.

Peserta mudik yang menggunakan sepeda motor wajib membawa kelengkapan dokumen kendaraan dan menyerahkan kendaraan sesuai dengan tanggal yang ditentukan atau H-1 sebelum keberangkatan.

Berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat hari keberangkatan mudik atau balik.

Syarat Mudik Gratis Angkutan Kereta Api

Moda transportasi darat berupa kereta api juga siap menjadi kendaraan untuk mudik gratis. Berikut syarat yang perlu dipenuhi agar bisa mudik gratis dengan kereta api:

Daftar sebagai peserta mudik gratis di mudikgratis.dephub.go.id atau secara langsung di posko pendaftaran.

Menyerahkan bukti identitas diri berupa KTP, SIM C, atau KK.

Motor maksimal berkapasitas mesin 200 cc.

Tersedia dua tiket penumpang untuk satu motor apabila memenuhi ketentuan tertentu.

Syarat Mudik Gratis Angkutan Laut

Pemudik yang perlu menyeberangi laut untuk kembali ke kampung halaman bisa mendaftar program mudik gratis dengan angkutan laut. Berikut syaratnya:

Menyerahkan bukti identitas diri berupa KTP, SIMC, KK, dan STNK (bagi yang membawa motor).

Wajib membawa helm untuk menjamin keselamatan berkendara.

Tidak diperbolehkan membawa barang dalam jumlah besar atau berlebihan.

Mengikuti alur verifikasi arus mudik di posko-posko yang ditentukan oleh panitia.

Cara Daftar Mudik Gratis

Pendaftaran mudik gratis Kemenhub bisa dilakukan secara online dengan mengakses halaman resmi mitradarat.dephub.go.id atau aplikasi Mitra Darat.

Untuk memudahkan pendaftaran, calon pemudik bisa mengunduh aplikasi Mitra Darat dan mengikuti langkah-langkah berikut:

Masuk menggunakan akun Google untuk mempermudah proses pendaftaran.

Pada halaman depan, klik menu “Tiket Mudik Gratis”.

Pilih lokasi keberangkatan dan tujuan pada halaman selanjutnya.

Klik “Cari” untuk menemukan tiket yang sesuai dengan kebutuhan mudik.

Lakukan pengisian data peserta sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Apabila pendaftaran berhasil, peserta akan mendapatkan kode booking yang bisa divalidasi untuk menjadi e-ticket.

Setelah registrasi, lakukan validasi ulang di posko-posko yang ditentukan oleh Kemenhub.

Gunakan e-ticket untuk naik ke moda transportasi mudik yang dipilih saat hari keberangkatan.

2. Mudik Gratis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta kembali mengadakan program mudik gratis dengan menyediakan 293 bus yang melayani pemudik menuju 20 kota di enam provinsi, termasuk Palembang, Bandar Lampung, Kuningan, Tasikmalaya, Tegal, Pekalongan, Sragen, Yogyakarta, Blitar, dan Malang. Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs resmi Pemprov DKI Jakarta.

3. Mudik Gratis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan program mudik gratis bagi warga Jateng yang berada di Jabodetabek. Pendaftaran untuk armada bus dibuka mulai Senin, 24 Februari 2025, pukul 12.00 WIB, sementara untuk kereta api mulai Senin, 3 Maret 2025. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs resmi Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.

4. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Dinas Perhubungan Jawa Barat menyediakan program mudik gratis dengan berbagai rute tujuan di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Program ini bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas dan memberikan alternatif transportasi yang aman bagi masyarakat. Detail pendaftaran dan jadwal keberangkatan dapat diakses melalui situs resmi Dinas Perhubungan Jawa Barat.

5. PT Dahana

PT DAHANA kembali menggelar Mudik Gratis untuk masyarakat yang akan bertemu keluarga di kampung halaman saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Peserta mudik gratis DAHANA rencananya akan berangkat dari Bale DAHANA Subang, Gelora Bung Karno Jakarta dan Gedung Sate Bandung pada Kamis, 27 Maret 2025.

Mohamad Nur Sodiq, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM DAHANA menuturkan bahwa program mudik gratis merupakan agenda tahunan DAHANA untuk mempermudah masyarakat bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman.

Pada tahun ini, DAHANA menyediakan tujuh rute mudik yang terdiri dari, Subang - Semarang (via Exit Tol Pejagan -Exit Tol Pemalang - Exit Tol Adiwerna - Exit Tol Pekalongan/Batang/Weleri - Exit Tol Jatingaleh - Terminal Terboyo), Subang - Yogyakarta (via Exit Tol Pejagan - Ketanggungan Brebes - Tonjong - Ajibarang - Purwokerto - Sokaraja - Sumpiuh - Gombong - Kebumen - Wates - Purworejo - Kulon Progo - Yogyakarta).

Subang - Surabaya (via Ngawi - Madiun - Nganjuk - Mojokerto - Jombang - Surabaya), Subang - Solo (via Exit tol Pemalang - Exit tol Adiwerna - Exit Tol Batang/Pekalongan - Exit tol Bawen/Ungaran - Salatiga - Solo), Jakarta - Yogyakarta (via Exit Tol Pemalang - Exit Tol Adiwerna (Tegal) - Exit Tol Batang/Pekalongan - Exit Tol Bawen/Ungaran - Salatiga - Exit Tol Akhir Colomadu - Klaten - Yogyakarta), Bandung Solo dan Bandung Yogyakarta.

Calon peserta Mudik Gratis Bersama DAHANA dapat melakukan pendaftaran secara online serentak pada tanggal 3 Maret 2025 pukul 14.00 WIB melalui form di link https://bit.ly/MudikAmanSampaiTujuanBersamaDAHANA2025, peserta yang telah mendaftar dapat melakukan pendaftaran ulang secara langsung pada 20-21 Maret 2025 di Kantor Unit TJSL DAHANA, Subang, dengan membawa fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga (bagi yang belum memiliki KTP).

Peserta yang lolos mengikuti program mudik gratis akan mendapatkan fasilitas bus executive AC, asuransi jiwa, merchandise, snack, dan obat-obatan. Untuk info lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi panitia di Chindy Nabilla Fitriani (0895 60611 4051) dan Rangga Sanjaya (0838 1607 2410).

6. Indomaret

Perusahaan ritel Indomaret menghadirkan program “Mudik Bareng Klik Indomaret 2025” dengan menyediakan total 9.100 kursi kereta api, bus, dan kapal laut bagi pemudik di Jabodetabek, Bandar Lampung, Surabaya, Makassar, Bali, dan Pontianak. Keberangkatan dijadwalkan pada 27 Maret 2025. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs resmi Indomaret.

Untuk syarat dan ketentuan bisa dicek di https://www.indomaret.co.id/mudikbarengklikindomaret

7. Alfamart

Alfamart juga mengadakan program mudik gratis bagi pelanggan setianya dengan menyediakan bus ke berbagai kota tujuan. Program ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan dan membantu memfasilitasi perjalanan mudik yang aman dan nyaman. Informasi mengenai syarat, ketentuan, dan pendaftaran dapat ditemukan di situs resmi Alfamart.

8. Pemerintah Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung kembali mengadakan Angkutan Lebaran Mudik Gratis 2025 dengan berbagai rute tujuan di Jawa Barat dan sekitarnya. Program ini bertujuan memfasilitasi masyarakat Kabupaten Bandung yang ingin pulang kampung tanpa biaya. Detail pendaftaran dan jadwal keberangkatan dapat diakses melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Bandung.

9. Kabupaten Malang

10. Pelni

11. Pelindo

12. Kabupaten Jombang

13. BPKH

Balik Kerja Bareng BPKH RI 2025

Balik Dari : Surabaya, Yogyakarta, Solo. (KUOTA FULL)

Tersisa Balik Dari : Lampung dan Garut

UNTUK HAJI MUDA YANG INGIN MENDAFTAR DAPAT.

KLIK LINK PENDAFTARAN :

https://bit.ly/BalikKerjaBarengBPKH-2025

14. Taspen

15. Biofarma

16. Burger Bangor