Pendaftaran Mudik Gratis BUMN 2025 Dibuka, Cek Link & Cara Daftarnya

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka pendaftaran mudik gratis 2025 bertajuk Mudik Aman Sampai Tujuan.

Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) menyebut pemerintah bakal tetap menyediakan program mudik gratis pada tahun ini meskipun tengah melakukan efisiensi anggaran.

Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pelaksanaan program mudik gratis bakal dieksekusi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kuota lebih dari 100.000 orang

Sampai dengan saat ini terdapat sejumlah BUMN yang telah mengumumkan program mudik gratis yaitu PT Perusahaan Pelayaran Indonesia (Persero) atau Pelni, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, PT Dahana (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Sinergi Gula Nusantara dan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).

Pelni, SIER, dan Pelindo sendiri belum mengumumkan syarat dan pembukaan pendaftaran mudik bersama BUMN ini. Namun, informasi lengkap akan tersedia di media sosial masing-masing BUMN.

Berikut syarat dan cara pendaftaran mudik gratis BUMN 2025 yang telah dibuka:

1. PT Dahana (Persero)

Mudik gratis PT Dahana ini rencananya akan berangkat dari Bale Dahana Subang, GBK Jakarta dan Gedung Sate Bandung pada Kamis 27 Maret 2025.

Dahana menyediakan tujuh rute mudik yaitu Subang -Semarang (via Exit Tol Pejagan -Exit Tol Pemalang - Exit Tol Adiwerna - Exit Tol Pekalongan/Batang/Weleri - Exit Tol Jatingaleh - Terminal Terboyo), Subang -Yogyakarta (via Exit Tol Pejagan Ketanggungan Brebes - Tonjong - Ajibarang Purwokerto - Sokaraja - Sumpiuh - Gombong Kebumen - Wates - Purworejo Kulon Progo Yogyakarta).

Subang Surabaya (via Ngawi - Madiun - Nganjuk Mojokerto - Jombang -Surabaya), Subang - Solo (via Exit tol Pemalang - Exit tol Adiwerna - Exit Tol Batang/Pekalongan - Exit tol Bawen/Ungaran - Salatiga - Solo), Jakarta -Yogyakarta (via Exit Tol Pemalang - Exit Tol Adiwerna (Tegal) - Exit Tol Batang/Pekalongan Exit Tol Bawen/Ungaran - Salatiga Exit Tol Akhir Colomadu - Klaten - Yogyakarta), Bandung Solo dan Bandung Yogyakarta.

Calon peserta Mudik Gratis Bersama DAHANA dapat melakukan pendaftaran secara online serentak pada tanggal 3 Maret 2025 pukul 14.00 WIB melalui form di link https://bit.ly/MudikAmanSampai Tujuan BersamaDAHANA2025, dan peserta yang telah mendaftar dapat melakukan pendaftaran ulang secara langsung pada 20-21 Maret 2025 di Kantor Unit TJSL DAHANA, Subang, dengan membawa fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga (bagi yang belum memiliki KTP).

2. PT Sinergi Gula Nusantara

PT SGN akan mengadakan mudik gratis dengan keberangkatan 27 Maret 2025. Pendaftaran dibuka pada 1 - 17 Maret 2025 dengan lima tujuan mudik yaitu Banyuwangi (jalur selatan), Yogyakarta, Pacitan, Semarang, dan Trenggalek.

Adapun fasilitas mudik gratis ini terdiri bus eksekutif, makan dan minuman serta asuransi perjalanan.

3. PT Bio Farma

Bio Farma awalnya membuka pendaftaran pada 24 Februari 2025, tetapi sesuai arahan Kementerian BUMN, jadwalnya masih akan disesuaikan. Pendaftaran sementara ditunda sambil menunggu instruksi lebih lanjut.

Calon peserta perlu menyiapkan dokumen seperti kartu keluarga, KTP/KIA, serta SKTM atau DTKS terbaru. Semua dokumen harus diunggah dalam format PDF atau JPG melalui link pendaftaran resmi. Keberangkatan hanya dari Bandung dengan dua rute: Selatan melalui Kulon Progo hingga Yogyakarta, dan Utara menuju Wonogiri. Bio Farma menyediakan 10 bus dengan total kuota 450 pemudik.