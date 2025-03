Usai Diberi Insentif Pemerintah, Segini Harga Tiket Pesawat Lebaran 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengumumkan penurunan harga tiket pesawat ekonomi domestik sebesar 13% hingga 14% jelang Lebaran 2025 pada periode mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

Dipantau dari aplikasi Traveloka hari ini, Sabtu (1/3/2025), rerata tiket pesawat untuk rute penerbangan Soekarno Hatta International Airport (CGK) ke Juanda (SUB) pada periode 1 Maret hingga 22 Maret berkisar antara Rp800.000 hingga Rp900.000. Adapun untuk rute CGK ke SUB penerbangan dengan maskapai Lion Air pada Senin 10 Maret 2025 dibanderol Rp815.100 per orang.

Rerata harga tiket pesawat untuk rute CGK ke SUB mulai tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan 30 Maret 2025 terpantau mencapai di atas Rp1 juta. Rute penerbangan CGK ke SUB pada 28 Maret 2025 dengan maskapai Citilink dijual seharga Rp1,19 juta per orang.

Untuk rute lainnya, misalnya untuk rute CGK ke Yogyakarta International Airport (YIA), terpantau rata-rata harga tiket pesawat berada di kisaran Rp600.000 sampai dengan Rp900.000 untuk periode 1 Maret 2025 hingga 26 Maret 2025.

Untuk rute CGK ke YIA ini, pada beberapa hari menjelang Idulfitri, yakni pada 27, 28 dan 29 Maret 2025 terpantau harga tiket lebih mahal yakni di kisaran Rp1,1 juta hingga Rp2,4 juta.

Usai periode tersebut, tepatnya pada 30 Maret 2025 sampai 1 April 2025 rata-rata harga tiket kembali ke kisaran Rp800.000 sampai Rp900.000.

Mengambil contoh penerbangan CGK ke YIA pada Rabu 19 Maret 2025 harga tiket pesawat maskapai Batik Air hanya dibanderol sebesar Rp874.000 per orang. Menjelang Idul Fitri, pada 28 Maret 2025 harga tiket pesawat dari maskapai Batik Air untuk rute yang sama dibanderol sebesar Rp3,98 juta per orang.

Untuk rute Jakarta ke luar Jawa, ke Kualanamu International Airpott (KNO) misalnya, nampaknya rata-rata harga pesawat tidak terlalu banyak berubah. Sepanjang bulan Maret 2025, untuk rata-rata harga tiket pesawat yang berada di bawah Rp1 juta hanya ditemukan pada Minggu Senin dan Selasa di tanggal 2, 3 dan 4 Maret. Sisanya, rata-rata harga tiket pesawat untuk rute ini berada di kisaran Rp1 juta sampai Rp1,9 juta.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan penurunan harga tiket pesawat ekonomi domestik Lebaran 2025.

Dia menjelaskan upaya penurunan tiket pesawat telah dilakukan pemerintah dengan menurunkan biaya kebandarudaraan, mengurangi harga avtur di sebanyak 37 bandara, dan penurunan fuel surcharge.

Selain itu, tarif tiket pesawat pada periode Lebaran 2025 ini juga dapat lebih ditekan dengan adanya tambahan insentif dari Kementerian Keuangan berupa pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang ditanggung sebesar 6%.

"Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu di angka 13% hingga 14% harga penurunan tiketnya," ujarnya di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (1/3/2025).