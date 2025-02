Efisiensi Ala Trump & Elon Musk: Pakai AI untuk Tentukan Nasib Pegawai Federal

Departemen Efisiensi Pemerintah Federal AS (DOGE) disebut menggunakan AI untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Elon Musk yang mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah Federal AS (DOGE) disebut menggunakan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menjalankan efisiensi di pemerintahan Presiden Donald Trump.

Melansir NBC News, Kamis (27/2/2025), sistem AI akan menentukan pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah AS dengan menganalisa email balasan dari pegawai pemerintah terkait hasil kerja mereka selama sepekan terakhir yang dikirim kepada Elon Musk.

Informasi itu akan dimasukkan ke dalam LLM (Large Language Model), sebuah sistem AI canggih yang melihat data teks dalam jumlah besar untuk memahami, menghasilkan, dan memproses bahasa manusia.

Sumber tersebut mengatakan, sistem AI akan menentukan apakah pekerjaan seseorang penting atau tidak.

Email Kantor Manajemen Personalia AS atau U.S. Office of Personnel Management (OPM) dikirim ke pekerja federal pada Sabtu lalu. Hal itu tak lama setelah Musk menulis dalam sebuah postingan di X bahwa semua pegawai federal akan segera menerima email yang meminta untuk memahami apa yang telah mereka lakukan minggu lalu.

"Kegagalan untuk merespons akan dianggap sebagai pengunduran diri," katanya dalam unggahan tersebut dikutip dari NBC News, Kamis (27/2/2025).

Email OPM tidak menyebutkan ancaman pengunduran diri, namun berbunyi: “Tolong balas email ini dengan kira-kira. 5 poin tentang pencapaian Anda minggu lalu dan cc ke manajer Anda. Harap jangan mengirimkan informasi rahasia, tautan, atau lampiran apa pun. Batas waktunya adalah Senin ini pukul 23:59 EST.”

Alasan email tersebut tidak meminta tautan atau lampiran adalah karena rencana pengiriman informasi ke sistem AI, kata sumber tersebut.

Permintaan komentar dari OPM mengenai apakah manusia akan dilibatkan dalam meninjau tanggapan tersebut tidak segera dijawab. Sementara itu, Gedung Putih AS menolak berkomentar terkait kabar ini.

Namun sebagai tanggapan terhadap tweet tentang penggunaan LLM, Musk menulis di X bahwa mereka tidak dibutuhkan di sini, dan “ini pada dasarnya adalah pemeriksaan untuk melihat apakah karyawan tersebut memiliki denyut nadi dan mampu membalas email.”

Setelah batas waktu balasan email bagi karyawan telah lewat pada Senin malam, OPM tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai berapa banyak pekerja yang membalas dan berapa banyak yang diminta untuk melakukannya.

Dalam sebuah email kepada para pegawainya pada Senin pagi, Departemen Kehakiman mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Dewan Pejabat Sumber Daya Manusia antarlembaga, OPM memberi tahu lembaga-lembaga tersebut bahwa tanggapan karyawan terhadap email tersebut bersifat sukarela.

OPM juga mengklarifikasi bahwa terlepas dari apa yang diposting Musk, tidak menanggapi email tersebut tidak berarti pengunduran diri, kata email tersebut.

Instruksi awal ini mendapat penolakan dari serikat pekerja, pekerja dan bahkan beberapa lembaga sejak dikeluarkan, namun upaya tersebut dipuji oleh Presiden Donald Trump pada Senin pagi. Dia menyebut arahan tersebut sebagai hal luar biasa di sela-sela pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

“Kita punya orang-orang yang tidak masuk kerja dan bahkan tak seorang pun tahu apakah mereka bekerja untuk pemerintah, jadi dengan mengajukan pertanyaan ‘beri tahu kami apa yang Anda lakukan minggu ini,’ yang dia lakukan adalah mengatakan apakah Anda benar-benar bekerja. Lalu, jika Anda tidak menjawab, seperti, Anda seperti setengah dipecat atau dipecat,” katanya,

Trump juga mengklaim tanpa memberikan bukti bahwa banyak orang tidak menjawab karena pegawai tersebut bahkan tidak ada.

“Ada banyak kejeniusan dalam mengirimkannya. Jika orang tidak merespons, kemungkinan besar orang tersebut tidak ada atau mereka tidak bekerja," kata Trump.

Trump Siapkan Restrukturisasi Pemerintahan

Sementara itu, Pemerintahan Trump telah menginstruksikan berbagai instansi pemerintah untuk bekerja sama dengan Elon Musk dalam mengidentifikasi target PHK massal sebagai bagian dari rencana restrukturisasi yang akan dilaksanakan pada 13 Maret

Dalam memo yang diterbitkan oleh Kantor Manajemen Personalia dan Kantor Manajemen dan Anggaran AS yang dikutip Reuters, Trump mendorong lembaga-lembaga pemerintah untuk memangkas lapisan birokrasi yang tidak perlu, menghapus posisi ganda, serta mengotomatisasi tugas rutin.

Langkah-langkah lainnya mencakup penutupan kantor lapangan regional dan pengurangan ketergantungan pada kontraktor eksternal.

Kebijakan ini sejalan dengan perintah eksekutif yang dikeluarkan pada 11 Februari dan merupakan bagian dari strategi yang lebih luas oleh Presiden Donald Trump serta Elon Musk untuk merampingkan birokrasi dengan memangkas jumlah pegawai federal dan anggaran pemerintah.

Pengurangan tenaga kerja ini terutama menyasar pegawai karier, yang saat ini mendominasi 2,3 juta pegawai sipil di pemerintahan AS. Langkah ini dipandang sebagai fase berikutnya dalam upaya efisiensi pemerintahan oleh Musk.

Namun, kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada posisi yang terkait dengan penegakan hukum, keamanan nasional dan perbatasan, imigrasi, keselamatan publik, serta personel militer dan layanan pos, yang tetap dikecualikan dari rencana PHK ini.