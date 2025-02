Diterpa Skandal dan Krisis, Produsen EV Nikola Ajukan Kebangkrutan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen kendaraan listrik (electric vehicle/EV), Nikola Corp. resmi mengajukan kebangkrutan. Hal ini menjadi puncak penurunan panjang bagi perusahaan yang dulunya menjadi kesayangan industri kendaraan listrik.

Sebelumnya, Nikola telah melalui beberapa masalah, mulai dari penjualan yang lemah dan berganti-ganti CEO setelah skandal penipuan.

Melansir Bloomberg pada Kamis (20/2/2025), perusahaan tersebut sedang menjajaki penjualan asetnya setelah memasuki Bab 11 di Delaware pada hari Rabu. Dalam dokumen pengadilan, perusahaan tersebut mencantumkan total utang yang didanai dan kewajiban sewa sebesar US$98 juta.

Pengajuan tersebut mengakhiri perjuangan pembuat truk gandeng bertenaga listrik dan hidrogen tersebut untuk mengatasi kas yang menipis, penjualan yang lambat, dan harga saham yang anjlok.

Awal bulan ini, Nikola dikabarkan sedang menjajaki kemungkinan pengajuan kebangkrutan karena perusahaan tersebut mengakui bahwa mereka "bekerja tanpa henti untuk mengumpulkan modal."

Saham Nikola anjlok 39% hingga pukul 4 sore pada Rabu di New York. Saham tersebut telah kehilangan 98% nilainya selama 12 bulan terakhir hingga Rabu.

Perusahaan tersebut telah mengalami perjalanan yang penuh gejolak sejak melantai di bursa pada tahun 2020 melalui kesepakatan dengan perusahaan akuisisi bertujuan khusus. Saham tersebut melonjak setelah penutupan transaksi tersebut.

Tak lama kemudian, pendiri Nikola, Trevor Milton, dikabarkan telah melebih-lebihkan kemampuan truk perdana Nikola. Tuduhan tersebut, ditambah dengan kampanye short-seller berikutnya yang menargetkan perusahaan, menyebabkan pemecatan Milton dan kemudian hukuman atas tuduhan penipuan.

Dalam sebuah unggahan di LinkedIn, Milton menyalahkan kebangkrutan tersebut pada upaya yang gagal untuk mengganti dewan direksi Nikola dan manajemen perusahaan saat ini.

"Inilah yang terjadi ketika Anda menjebak seorang pendiri dan menghancurkan sebuah merek," kata Milton dalam posting tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan tersebut telah mengalami masalah arus kas, permintaan yang lambat, dan pergantian eksekutif. Nikola juga menarik kembali truk bertenaga baterainya setelah kebakaran baterai pada tahun 2023 mendorongnya untuk menghentikan penjualan sementara.

Nilai pasar Nikola mencapai puncaknya pada $29 miliar pada hari-hari setelah mulai diperdagangkan, tetapi telah turun menjadi kurang dari $100 juta sebelum pengajuan.

Nikola adalah produsen terbaru yang menyerah pada lingkungan yang sulit bagi kendaraan listrik, yang berjuang untuk mempertahankan daya tarik karena biaya yang tinggi, infrastruktur pengisian daya yang tidak merata, dan minat pelanggan yang suam-suam kuku.

Sebelumnya, Fisker Inc. mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada bulan Juni, sementara Canoo Inc. mengumumkan pengajuan Bab 7 pada tanggal 17 Januari — kedua perusahaan, seperti Nikola, go public melalui penggabungan terbalik cek kosong selama gelombang pencatatan seperti itu pada tahun 2020.

Produsen baterai Swedia Northvolt AB mengajukan perlindungan kebangkrutan di AS pada bulan November.

Dengan pengajuan kebangkrutannya, Nikola tengah mencari otorisasi untuk melanjutkan proses lelang dan penjualan, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan. Perusahaan itu mengatakan bermaksud memenuhi kewajiban kepada karyawan, dan memiliki uang tunai senilai US$47 juta.

Chief Executive Officer Steve Girsky, mantan analis Morgan Stanley dan eksekutif General Motors Co., telah memimpin upaya baru-baru ini untuk mengumpulkan uang atau menemukan alternatif strategis

Upaya Penjualan

Nikola mempertahankan Houlihan Lokey pada bulan Oktober sebagai bankir investasinya untuk menjalankan proses pemasaran untuk penjualan potensial, setelah upaya yang gagal oleh bankir lain yang telah disewanya, termasuk Goldman Sachs.

Pembuat truk tersebut belum memilih penawar yang tidak kompeten. Pada tanggal petisi, Nikola mengatakan bahwa pihaknya sedang dalam diskusi aktif dengan setidaknya tiga pihak yang tertarik pada peluang tersebut.

Pada saat yang sama, Nikola telah beralih untuk mengevaluasi penjualan segmen bisnisnya yang terpisah karena penjualan yang masih berjalan mungkin pada akhirnya tidak terbukti layak.

Seseorang yang mengetahui rencana kebangkrutan Nikola mengonfirmasi bahwa ada minat dari sejumlah calon pelamar terhadap semua atau sebagian aset dan kekayaan intelektual perusahaan, termasuk jaringan, fasilitas, data, dan teknisi pengisian bahan bakar hidrogennya.

Perusahaan tersebut masih memiliki 880 karyawan, yang akan tetap digaji selama dua bulan ke depan, orang tersebut mengonfirmasi, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sedang membicarakan masalah pribadi.

Nikola saat ini juga telah mempertahankan semua eksekutifnya kecuali Chief Commercial Officer, Tom Schmitt, yang bergabung dengan Nikola pada bulan Agustus tetapi telah keluar dari jabatannya.

Perusahaan tersebut tidak mampu memperoleh pendanaan baru dalam beberapa bulan terakhir karena hambatan hukum dari penyelesaian SEC dan gugatan class action, yang membuat Nikola semakin sulit untuk melangkah maju. Pada saat yang sama, sejumlah pemasok perusahaan telah meminta Nikola untuk membayar setiap hari, kata orang tersebut.

Jaringan bahan bakar hidrogen Nikola akan dioperasikan hingga akhir Maret, tetapi akan membutuhkan satu atau lebih mitra untuk beroperasi setelah tanggal tersebut, kata perusahaan tersebut.

Beberapa calon investor pergi setelah berdiskusi. Nikola mengatakan umpan baliknya adalah bahwa investasi yang diperlukan untuk mencapai rencana bisnis terlalu sulit mengingat "jalan yang panjang dan tidak pasti" menuju profitabilitas.

Nikola menetapkan batas waktu 10 Maret untuk menandatangani perjanjian untuk aset-aset yang masih dimilikinya (stalking horse agreement) dan menargetkan sidang penjualan pada bulan April.