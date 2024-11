Inflasi Tahunan AS Naik Jadi 2,6% per Oktober 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Inflasi AS tetap tinggi pada periode Oktober, menunjukkan risiko yang dihadapi pejabat Federal Reserve dalam upaya mengendalikan tekanan harga sepenuhnya.

Data dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS yang dikutip Kamis (14/11/2024) mencatat, inflasi AS pada Oktober 2024 naik 0,2% secara month to month (mtm) untuk bulan keempat dan 2,6% dari secara year on year (yoy), menandai kenaikan tahunan pertama sejak bulan Maret. Data tersebut menunjukkan kenaikan harga tempat tinggal menyumbang lebih dari setengah dari keseluruhan uang muka bulanan.

Sementara itu, Indeks harga konsumen (IHK) atau inflasi inti – yang tidak termasuk biaya makanan dan energi – meningkat 0,3% untuk bulan ketiga. Selama tiga bulan terakhir, angka tersebut naik pada tingkat tahunan sebesar 3,6%, menandai laju tercepat sejak April, menurut perhitungan Bloomberg.

Para ekonom melihat ukuran inti sebagai indikator tren inflasi yang lebih baik dibandingkan IHK secara keseluruhan.

Angka-angka tersebut menggarisbawahi lambatnya dan membuat frustrasi perjuangan melawan inflasi, yang sering kali bergerak sideways – terkadang selama berbulan-bulan – menuju penurunan yang lebih luas.

Kemajuan sekarang mungkin terhenti karena harga barang mulai naik setelah satu tahun mengalami penurunan yang konsisten dan biaya perumahan tetap tinggi. Penurunan kecil pada biaya asuransi mobil hanyalah penurunan kedua sejak awal tahun 2022, sehingga memberikan sedikit kelegaan bagi konsumen.

Angka-angka terbaru ini, seiring dengan kuatnya belanja konsumen dan pertumbuhan ekonomi, akan membuat para pejabat Fed tetap berhati-hati ketika mereka membahas seberapa cepat mengurangi biaya pinjaman dalam beberapa bulan mendatang. Ketika pasar tenaga kerja melemah, penurunan inflasi menjadi alasan utama para pengambil kebijakan untuk menurunkan suku bunga.

“Data inflasi selama beberapa bulan terakhir tidak menunjukkan banyak kemajuan tambahan, dan hasil pemilu telah menimbulkan pertanyaan baru tentang jalur pertumbuhan harga di masa depan,” kata ekonom Wells Fargo & Co. Sarah House dan Michael Pugliese dalam sebuah catatan.

“Sebagai hasilnya, kami pikir waktunya semakin dekat ketika FOMC akan memberikan sinyal bahwa laju penurunan suku bunga akan semakin melambat, mungkin akan sama seperti pada pertemuan-pertemuan lainnya yang dimulai pada tahun 2025,” kata mereka, merujuk pada keputusan Federal Open Market Committee (FOMC) yang menetapkan kebijakan moneter.

The Fed juga harus menghadapi serangkaian kebijakan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump. Hal tersebut karena perusahaan-perusahaan sudah mempertimbangkan untuk menaikkan harga sebagai antisipasi tarif lebih tinggi yang dijanjikannya pada barang-barang impor.

Setelah memangkas suku bunga sebesar seperempat poin pada minggu lalu, Ketua Jerome Powell mengatakan pemilu “tidak akan berdampak” pada keputusannya dalam waktu dekat karena masih terlalu dini untuk mengetahui waktu atau substansi potensi perubahan kebijakan fiskal.

Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan bahwa berdasarkan angka-angka utama, dia yakin inflasi menuju ke arah yang benar.

Harga mobil bekas naik 2,7%, yang terbesar dalam setahun, dan tarif hotel naik 0,4%, kemungkinan mencerminkan kerusakan dan perintah evakuasi akibat Badai Helene dan Milton. Harga tiket pesawat terus meningkat, dan biaya asuransi kesehatan melonjak 0,5% karena BLS memperbarui sumber data premi. Harga pakaian mengalami penurunan terbesar sejak awal pandemi.

Harga tempat tinggal, kategori terbesar dalam jasa, meningkat 0,4%, menandai percepatan dari bulan sebelumnya. Harga sewa yang setara dengan pemilik – yang merupakan bagian dari tempat tinggal dan komponen individu terbesar dari inflasi – meningkat dengan jumlah yang sama.

Tidak termasuk perumahan dan energi, harga jasa naik 0,3%, lebih rendah dibandingkan bulan September, menurut perhitungan Bloomberg. Meskipun para gubernur bank sentral telah menekankan pentingnya melihat metrik tersebut ketika menilai lintasan inflasi secara keseluruhan, mereka menghitungnya berdasarkan indeks terpisah.

Ukuran tersebut – yang dikenal sebagai indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi – tidak memberikan bobot yang besar pada sektor shelter dibandingkan dengan IHK, yang merupakan salah satu alasan mengapa angka tersebut cenderung mendekati target The Fed sebesar 2%.

Sementara itu, harga barang-barang di luar makanan dan energi, naik untuk bulan kedua. Nilai-nilai tersebut secara konsisten telah jatuh hampir sepanjang tahun lalu. Namun, tidak termasuk mobil bekas, harga barang inti turun 0,2%, menandai penurunan terbesar pada tahun 2024.

Sementara itu, data Personal Consumption Expenditures (PCE), yang diambil dari inflasi serta kategori tertentu dalam indeks harga produsen, akan dirilis pada hari Kamis (14/11/2024) waktu setempat.

Beberapa item CPI yang mencatat kenaikan besar, seperti asuransi kesehatan dan tiket pesawat, tidak akan dimasukkan ke dalam PCE, yang akan membantu menjaga ukuran tersebut relatif tidak terdengar ketika data tersebut dirilis akhir bulan ini.

Para pengambil kebijakan juga menaruh perhatian besar pada pertumbuhan upah, karena pertumbuhan ini dapat membantu menginformasikan ekspektasi terhadap belanja konsumen – yang merupakan mesin utama perekonomian. Laporan terpisah yang menggabungkan angka inflasi dengan data upah baru-baru ini menunjukkan pendapatan riil tumbuh 1,4% dari tahun lalu, sama seperti pada bulan September.

Bagi banyak orang Amerika, pertumbuhan upah tidak sejalan dengan inflasi dalam beberapa tahun terakhir, dan frustrasi terhadap perekonomian merupakan faktor utama dalam kemenangan telak Trump dalam pemilu.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan ABC News, 45% masyarakat mengatakan keadaan mereka menjadi lebih buruk di bawah pemerintahan saat ini – sebuah rekor tertinggi yang bahkan melampaui tingkat krisis keuangan tahun 2008.

Beberapa ukuran ekspektasi inflasi juga masih tetap tinggi di kalangan konsumen dan dunia usaha, sebuah tanda yang berpotensi mengkhawatirkan setelah bertahun-tahun mengalami tekanan harga yang kuat.