Sinar Mas Land Luncurkan The Hub, Ruang Komunal Baru di Jakarta Selatan

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam upaya mendukung terciptanya ruang interaksi dan kebersamaan bagi masyarakat urban Jakarta, Sinar Mas Land meluncurkan The Hub, yakni ruang inklusif dan dinamis untuk berbagai komunitas berinteraksi, bersosialisasi, berkolaborasi, dan bereksplorasi. Berlokasi strategis di kawasan Rasuna Epicentrum, Epicentrum Boulevard Barat, Jakarta Selatan, tepat di seberang North Gate Epicentrum Walk, The Hub menjadi meeting point ideal bagi berbagai kalangan masyarakat Jakarta. Secara berkala, berbagai acara dan aktivitas menarik bersama komunitas akan dihadirkan di The Hub.

Sinar Mas Land bekerja sama dengan Cofilab menghadirkan Cofilab Daily Dose-lifestyle cafe dengan ambience modern dengan ragam pilihan menu, yang siap menyambut para pengunjung The Hub. Selain itu, untuk mendukung gaya hidup sehat, The Hub berkolaborasi dengan Rafa International Dance Studio menghadirkan berbagai aktivitas sport & dance, seperti yoga class​, barre class​, pound fit​, ballet​, gym dance junior​, hip hop​ dance dan preschool dance class. The Hub secara simbolis diresmikan oleh Monik William selaku Deputy Group CEO Township Development Sinar Mas Land, bersama Dian Asmahani selaku Chief of Corporate Sales & Marketing Group Sinar Mas Land, dan Jerry Thomas selaku Owner Cofilab, dan Felicia Chitra selaku Head of Program Rafa Dance pada Selasa, 12 November 2024 di The Hub, Jakarta Selatan.

Chief of Corporate Sales & Marketing Group Sinar Mas Land - Dian Asmahani mengatakan, “The Hub hadir sebagai ruang yang mempererat interaksi dan kebersamaan di tengah dinamika kota Jakarta. Dirancang untuk menghubungkan komunitas, The Hub memperkaya jaringan sosial, mendorong kolaborasi, dan menginspirasi dengan berbagai kegiatan yang menggambarkan semangat inovasi Sinar Mas Land. Dengan fasilitas seperti kafe, kelas dansa, dan ruang serbaguna, The Hub mendukung gaya hidup aktif dan ekspresi kreatif. Selain itu, tempat ini tidak hanya menjadi pusat sosialisasi, tetapi juga sumber informasi yang memperkenalkan masyarakat pada inisiatif dan inovasi terbaru dari Sinar Mas Land.”

The Hub terbagi dalam beberapa area, yakni Welcoming Zone, Café, Center Hall Area, Kids Interactive Zone, Immersive Experience Zone, dan Multifunction Hall. Ruang komunal terbaru Sinar Mas Land ini akan menghadirkan pengalaman interaktif bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital dan multimedia interaktif. Immersive Zone dan Interactive Zone didesain dengan memadukan teknologi digital dan multimedia yang interaktif, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung multigenerasi untuk mendapatkan pengalaman unik, imersif, dan berkesan dalam kebersamaan.

The Hub sudah dibuka untuk umum dan dapat dikunjungi mulai dari hari Selasa (12/11). Informasi lebih detail dan update terkait acara di The Hub Sinar Mas Land dapat dilihat melalui akun media sosial Instagram di @thehub_jkt.