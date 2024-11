Bos The Fed Buka-bukaan Alasan Pangkas Suku Bunga Acuan 25 Bps

Bank Sentral AS The Federal Reserve (The Fed) resmi memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,5%-4,75%.

Bisnis.com, BANDUNG - Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) resmi memangkas suku bunga sebesar seperempat poin persentase atau 25 basis poin menjadi 4,5% hingga 4,75% pada Kamis (7/11/2024) waktu setempat.

Pemangkasan suku bunga ini menjadi yang kedua berturut-turut dilakukan setelah penurunan 50 basis poin pada pertemuan September lalu

“Kalibrasi ulang lebih lanjut terhadap sikap kebijakan kami akan membantu menjaga kekuatan perekonomian dan pasar tenaga kerja, dan akan terus memungkinkan kemajuan lebih lanjut dalam inflasi seiring dengan bergeraknya kita menuju sikap yang lebih netral dari waktu ke waktu,” kata Ketua Fed, Jerome Powell, dalam konferensi persnya dikutip dari Reuters, Jumat (8/11/2024).

Powell menilai bahwa perekonomian AS dan kebijakan The Fed berada dalam kondisi yang sangat baik.

Pada saat yang sama, Powell memberikan sedikit panduan mengenai seberapa cepat dan sejauh mana The Fed akan menurunkan suku bunganya mulai saat ini.

Dia mencatat bahwa meskipun proyeksi “dasar” dari bulan September untuk menggerakkan suku bunga kebijakan secara bertahap menuju tingkat netral, di mana aktivitas ekonomi tidak distimulasi atau dibatasi, masih valid, namun kecepatan pasti pemotongan dan tujuan akhirnya akan bergantung pada data yang masuk.

“Kami mencoba untuk menghindari risiko bergerak terlalu cepat dan mungkin menghambat kemajuan inflasi atau bergerak terlalu lambat dan membiarkan pasar tenaga kerja melemah terlalu banyak. Kami pikir cara yang tepat untuk menemukan netral, jika Anda mau, adalah dengan hati-hati dan sabar," katanya.

Powell berbicara tak lama setelah Federal Open Market Committee (FOMC) yang menetapkan suku bunga mengeluarkan keputusan bulat untuk menurunkan suku bunga acuan.

Imbal hasil obligasi AS atau US Treasury memangkas penurunan dan kurva imbal hasil menjadi datar setelah rilis pernyataan kebijakan. Pasar berjangka terus memperhitungkan penurunan suku bunga sebesar seperempat poin persentase pada pertemuan The Fed pada 17-18 Desember, yang merupakan pertemuan terakhir tahun ini.

Pernyataan kebijakan The Fed mencatat bahwa risiko terhadap pasar kerja dan inflasi “kira-kira seimbang,” mengulangi pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan 17-18 September.

Pernyataan baru ini juga sedikit mengubah rujukan terhadap inflasi, dengan mengatakan bahwa tekanan harga telah “membuat kemajuan” menuju tujuan The Fed, dibandingkan pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa mereka telah “membuat kemajuan lebih lanjut.”

Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi tidak termasuk makanan dan energi, yang merupakan ukuran utama inflasi, tidak banyak berubah dalam tiga bulan terakhir, dan berada pada tingkat tahunan sekitar 2,6% pada bulan September.

Powell mengatakan bahwa perubahan bahasa tersebut tidak dimaksudkan untuk menandakan bahwa inflasi sedang stagnan. The Fed, katanya, selalu memperkirakan kemajuan akan tidak mulus, dan para pembuat kebijakan telah memperoleh keyakinan bahwa inflasi berada pada jalur yang berkelanjutan menuju sasaran 2%.

Ketika ditanya bagaimana reaksi The Fed terhadap kebijakan yang diharapkan dari Presiden terpilih dari Partai Republik Donald Trump ketika ia kembali berkuasa pada bulan Januari, Powell menolak untuk berspekulasi, dengan mengatakan bahwa The Fed akan mengikuti proses yang biasa dalam memodelkan dampak potensial setelah kebijakan telah terbentuk.

Trump, yang mengalahkan Wakil Presiden Partai Demokrat Kamala Harris dalam pemilihan presiden hari Selasa, berkampanye dengan janji-janji mulai dari tarif impor yang tinggi hingga tindakan keras terhadap imigrasi yang dapat berdampak luas dan tidak dapat diprediksi pada lanskap ekonomi yang akan dinavigasi oleh The Fed dalam beberapa bulan mendatang seiring dengan upaya para pejabat. menjaga inflasi tetap terkendali dan mendekati target bank sentral.

Powell ditunjuk untuk memimpin bank sentral oleh Trump selama masa jabatan pertama pemimpin Partai Republik itu di Gedung Putih dan kemudian berselisih dengannya mengenai kebijakan suku bunga pada tahun 2018 dan 2019.

Powell menegaskan bahwa dia tidak akan mengundurkan diri jika diminta oleh presiden terpilih AS Donald Trump.

"Tidak," katanya.