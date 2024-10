BBN Airlines Terbang Perdana Jakarta-Denpasar Besok, Segini Harga Tiketnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan baru di Indonesia, BBN Airlines Indonesia bakal mulai melayani rute Jakarta-Denpasar mulai Rabu (2/10/2024) besok. Lantas, berapa harga tiketnya?

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa BBN Airlines telah resmi mengudara di Indonesia dan melayani 3 rute penerbangan domestik.

"BBN Airlines Indonesia yang resmi beroperasi melayani tiga rute penerbangan di Indonesia," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, dikutip dari Antara, Selasa (1/10/2024).

Adita menyebut, tiga rute penerbangan domestik yang dilayani maskapai penerbangan tersebut, yakni penerbangan Cengkareng (CGK)-Surabaya (SUB) sebanyak tujuh kali per minggu sejak 27 September 2024.

Kedua, penerbangan Cengkareng (CGK)-Balikpapan (BPN) mulai beroperasi Senin (30/9) sebanyak tujuh kali per minggu.

Ketiga, penerbangan Cengkareng (CGK)-Denpasar (DPS) mulai Rabu (2/10) sebanyak tujuh kali per minggu.

"Rutenya itu CGK-SUB tujuh kali per minggu, lalu rute CGK-BPN mulai beroperasi tanggal 30 September 2024 juga tujuh kali per minggu, dan rute CGK-DPS mulai tanggal 2 Oktober 2024 yang tujuh kali per minggu pula," ujarnya.

Kemenhub menyatakan bahwa maskapai BBN Airlines secara resmi sudah mengudara melayani penerbangan di Indonesia sejak Jumat, 27 September 2024.

"Maskapai BBN sudah mulai beroperasi sejak tanggal 27 September 2024," terang Adita.

Berdasarkan informasi pada laman resmi BBN Airlines, harga tiket pesawat Jakarta (CGK) - Denpasar (DPS) pada 2 Oktober 2024 dibanderol Rp1,097 juta. Sementara itu, untuk rute dari Denpasar (DPS) - Jakarta (CGK) pada 2 Oktober 2024, harga tiketnya Rp1,009 juta.

Untuk diketahui, BBN Airlines Indonesia telah mendapatkan penambahan Sertifikat Operasi Udara (AOC) penerbangan komersial penumpang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia.

Penambahan sertifikat ini menegaskan kesiapan maskapai untuk mengoperasikan pesawat udara dengan tujuan komersial. Perusahaan mengklaim dengan mengantongi izin, maskapai akan menawarkan layanan penerbangan aman, andal, dan efisien.

"Dengan adanya AOC ini, Kemenhub telah menyatakan bahwa BBN Airlines Indonesia layak dan memenuhi standar regulasi untuk membuka layanan penerbangan komersial penumpang yang akan mulai beroperasi segera pada Maret 2024. Nantinya, BBN Airlines Indonesia akan menghadirkan pengalaman perjalanan udara dengan standar keamanan dan pelayanan yang tinggi," ujar Martynas Grigas, Chairman BBN Airlines Indonesia, dikutip pada Minggu (10/3/2024).

Menurut Martynas, penambahan sertifikasi ini menjadi langkah awal bagi BBN Airlines Indonesia untuk memenuhi permintaan penerbangan yang besar, terutama menjelang hari raya besar seperti Idulfitri dan musim liburan di Indonesia.

“Selain permintaan penerbangan domestik yang cukup besar, permintaan penerbangan yang tinggi juga datang dari India dan China. Untuk itu, BBN Airlines Indonesia telah mengatur area operasionalnya yang meliputi Asia & wilayah Oceania, sehingga perusahaan tidak hanya melayani kebutuhan domestik, tetapi juga permintaan dari negara-negara tetangga di wilayah tersebut,” tambah Martynas.